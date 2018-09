EUROPA EUROPA - Europa e la partita delle migrazioni Più perdenti che vincitori

Allerta Meteo - EUROPA nel caos per l’arrivo dell’Uragano Helene : weekend da incubo alle Azzorre - poi colpirà Irlanda e Scozia scatenando un’incredibile ondata di caldo record in tutto il Continente : allerta Meteo Europa – L’ormai ex “Uragano” Helene, sotto forma di “Tempesta Tropicale“, continua a muoversi nell’oceano Atlantico verso l’Europa: tra poche ore arriverà sulle isole Azzorre dove si abbatterà con particolare violenza, provocando pesanti conseguenze. Gli ultimi rilevamenti, alle ore 11:00 di stamattina, evidenziano un vortice ciclonico profondo 988hPa con venti venti a 113km/h: ...

Paolo Becchi sbugiarda Sergio Mattarella : 'Di quali valori dell'EUROPA parla' : Non perde mai occasione per entrare a gamba tesa nelle vicende della politica. Il caso recente si è palesato al vertice del gruppo Arraiolos a Riga - che riunisce i presidenti di tredici Paesi Ue - ...

Non solo Italia. L'EUROPA e la task force per l'etica dell'intelligenza artificiale : ... in una simbiosi positiva che risolva alcuni dei principali problemi aperti, quali quelli legati a economia, medicina e clima. Due sono i compiti principali del gruppo di lavoro: definire, entro il ...

Salvini e la lite con Asselborn : 'Io e Orban governeremo l'EUROPA' : Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, durante la conferenza a Vienna sulle migrazioni, si scaglia più volte contro Matteo Salvini. Dissente dalla linea del ministro italiano sui ...

Migranti - Salvini sta con Orban : Presto governeremo insieme l'EUROPA : L'Italia ha bisogno di riformare la sua economia. Fermare le riforme e puntare sulla spesa non sono i mezzi con cui salvare il Paese".

Migranti - l'allarme di Minniti : 'Strategia per colpire al cuore l'EUROPA' : ...questa tensione sia tema quotidiano nelle agende del governo attuale? 'Per tenere sotto pressione l'Europa in un'ottica di rottura che non è possibile sostenere sui temi dell'euro e dell'economia. ...

Così questa EUROPA è da rifare : Qui ci vuole, insomma, una vera Europa con l'elezione diretta del presidente in grado di varare un governo capace di funzionare meglio su materie delicate come la politica estera, l'economia, la ...

Federica Mogherini - la follia letale : vuole aprire i confini dell'EUROPA all'Africa - catastrofe economica : Un' area di libero scambio tra Africa e Unione Europea è l' ultima trovata dell' Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. Nella sua idea l' obiettivo è quello di stimolare in modo sostanziale gli investimenti in Africa, potenziare gli scambi commerciali, creare posti di lavoro e ...

[La polemica] Macron copia Di Maio e lancia il "reddito universale". Ma l'EUROPA attacca solo l'Italia : Ci deve essere qualcosa di strano e paradossale nel rapporto che l'Europa ha con l'Italia se - proprio negli stessi giorni in cui Pierre Moscovici e Mario Draghi catechizzano e rimproverano il nostro ...

Sciopero Ryanair 28 settembre 2018 : voli aerei a rischio in tutta EUROPA : La prima metà del mese di settembre ha già visto andare in scena numerose agitazioni sindacali. Tanti gli scioperi nel settore dei trasporti e non soltanto sul territorio italiano. Da segnalare, proprio qualche giorno fa, la protesta in Germania da parte di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair. Lo stop, promosso dal sindacato COCKPIT, ha portato alla cancellazione di 150 voli nell’arco di 24 ore, più di un terzo di quelli ...

Febbre del Nilo in EUROPA : decine di vittime - centinaia di infetti anche in Italia : La Romania registra altri 4 morti per le conseguenze della Febbre del Nilo. Il totale delle vittime ora è salito

Roma. Traiano Costruire l’Impero - creare l’EUROPA fino al 18 novembre : Con oltre 120 mila visitatori accorsi dall’inaugurazione del 29 novembre 2017, l’Assessorato alla Crescita Culturale e la Sovrintendenza Capitolina ai

Savona : 'Euro indispensabile - ma costruzione dell'EUROPA imperfetta' : "L'Europa è utile al nostro Paese, l'Euro è una parte indispensabile. Solo che a mio avviso la costruzione non è perfetta". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, che partecipa ...

Salvini : "Governeremo in EUROPA con Orban" : ...