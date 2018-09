Euronics Black Friday 2018 | data | offerte del volantino e negozi aderenti in Italia

correttainformazione

(Di sabato 15 settembre 2018) Tra le grandi catenealnon poteva mancare. Andiamo quindi alla scoperta delnei punti vendita di questa nota catena. Vediamo insieme qual è laprevista per quest’anno, quali saranno leproposte dall’importante catenae quali sono i rispettivi. Grandi colossi del commercio internazionale e piccoli commercianti si stanno al momento preparando. Anchelo scorso anno ha preso parte al grande evento commerciale sia tramite il proprio sito che nei punti vendita con numeroseda. Vediamo quindi più nello specifico cosa proporràe quali sono iall’iniziativa neldelper ilIniziano a scaldarsi i motori per ile sono già diverse le catene online e non che stanno già predisponendo varie ...