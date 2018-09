Eminem insulta MGK e ammette di non sapere cosa fare dopo il dissing VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 15 settembre 2018) Durante un'intervista diffusa ieri su YouTube,ha precisato il suo punto di vista su Machine Gun Kelly, il giovane collega che lo ha recentemente 'dissato' nella traccia 'Rap Devil'. Il rapper di Detroit non ha risparmiato insulti e frecciatine al rivale, ma ha anche candidamente ammesso di non essere sicuro di voler controbattere con un'ulteriore diss-track. Da Kamikaze a Rap Devil, l'origine dello scontro Tutto è cominciato due settimane fa, quando l'uscita dell'album 'Kamikaze' – ultima fatica del rapper bianco per eccellenza – ha alzato un gran polverone nella scena Rap internazionale, dato che all'interno del disconon ha risparmiato critiche e attacchi a nessuno. Il 'Rap God' se l'è infatti presa con blogger, giornalisti e politici, ma anche e soprattutto con i colleghi, in primis molti degli appartenenti alla nuova scuola, come ad esempio Lil Xan, Lil ...