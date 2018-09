Emergenza migranti | Salvini contro tutti | «Non ci servono nuovi schiavi»

Cernobbio - Casellati sui migranti “Italia lasciata sola dall’UE”/ Ultime notizie “Lavoro Emergenza nazionale” : Cernobbio, Casellati sui migranti "Italia lasciata sola dall’Unione Europea". Ultime notizie “Lavoro emergenza nazionale”. L'intervento del presidente del Senato al Forum(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:20:00 GMT)

La vera Emergenza migranti ora è in Spagna e le ong si allontanano dalla Libia : La guerra del governo italiano alle ong che operano nel Mediterraneo e il minor numero di arrivi lungo la rotta libica hanno convinto Proactiva Open Arms a spostare la propria area di intervento in mare nella zona compresa tra la Spagna e il Marocco. L'ong e il governo socialista di Pedro Sánchez ha

Nave Diciotti - sbarcati 12 migranti per Emergenza medica : L'ordine della sanità Marittima di Catania. Cinque donne si rifiutano di scendere perché sono con dei familiari. Salvini: "Stiamo lavorando con alcuni Paesi". Ma "non cambia la linea della fermezza". ...

Nave Diciotti - sbarcati 17 migranti per Emergenza medica : L'ordine della sanità Marittima di Catania. Salvini: "Prospettive per soluzione positiva". Ma "non cambia la linea della fermezza". Report della guardia Costiera: "Situazione critica". Terminata l'...

Dall’Emergenza della Diciotti alla razionalità nella gestione dei migranti : Una politica migratoria seria non si elabora in momenti di emergenza. Una barca in mare piena di disperati è un'emergenza e va trattata con gli strumenti propri dell'emergenza, nel rispetto dei diritti fondamentali.C'è bisogno di una riforma delle politiche migratorie del nostro Paese? Certamente sì. Il fenomeno provoca tensioni economiche, sociali e politiche che c vanno affrontate e allentate.alla base del fenomeno ...

COMANDANTE DICIOTTI : “NO Emergenza SANITARIA”/ Ultime notizie - sciopero fame dei migranti : Ue vs Salvini : Nave DICIOTTI, Ultime notizie: Ue accusa Salvini-Di Maio di ‘minacce inutili’. migranti, sciopero della fame a bordo: ma il COMANDANTE smentisce “non vi è EMERGENZA SANITARIA”(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:10:00 GMT)

'I migranti a bordo della Diciotti stanno bene - non c'è nessuna Emergenza' - parla il capitano Kothmeir : ... una delle ipotesi paventate per un eventuale indagine a carico della Stato, qui il capitano Kothmeir afferma: "Abbiamo spiegato loro che la loro vicenda è lenta anche a una situazione politica di ...

Migranti - il comandante della nave Diciotti : non c'è Emergenza sanitaria : "Le condizioni sono più che soddisfacenti, tant'è che ci è stata concessa la cosiddetta libera pratica sanitaria". Lo afferma il comandante della nave Diciotti , Massimo Kothmeir, precisando che "...

Emergenza migranti - asse Salvini-Di Maio : il Colle vigila : 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul tavolo,...

Migranti - la Spagna "scopre l'Emergenza" : nel 2018 è la prima destinazione : Il premier socialista Sanchez e la cancelliera tedesca Merkel si sono incontrati in Andalusia e hanno stabilito un approccio...

Caporalato e sfruttamento delle risorse in Africa. L”Emergenza’ migranti è colpa nostra : Si chiama Risparmio netto rettificato (Rnr) ed è la misura scelta dalla Banca mondiale per misurare con oggettività l’economia. Un indice preferito a sorpassati indicatori come il Pil perché considera anche l’esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili e l’inquinamento. Il principio è semplice: affinché un’economia possa dirsi sostenibile, l’Rnr deve crescere o rimanere quantomeno costante. Ecco perché quest’indice è la chiave per leggere ...

Migranti - Merkel : "Trattato Dublino non funziona"/ Emergenza sbarchi in Spagna : "Serve approccio condiviso" : Migranti, Merkel: "Trattato Dublino non funziona". Ultime notizie, Emergenza sbarchi in Spagna: la cancelliera tedesca rilancia "Serve approccio condiviso"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 09:32:00 GMT)

Migranti - la Spagna scopre l’Emergenza. Merkel : distribuiamoli in tutta Europa : Frontiera Spagna. Gli sbarchi nel Mediterraneo si sono dimezzati nel giro di un anno. La rotta balcanica è stata sigillata, l’accordo con la Turchia, pur fra mille difficoltà, regge e la linea dura di Italia e Malta sul pattugliamento delle coste e la stretta sulle Ong hanno avuto un impatto evidente. Come raccontano i dati, nel 2017 hanno bussato ...

L'Ecuador dichiara l'Emergenza per l'afflusso dei migranti venezuelani : L' Ecuador ha dichiarato lo stato di emergenza per l'afflusso di migranti venezuelani che scappano dalla fame. Più di 4 mila migranti, infatti, arrivano ogni giorno in Ecuador nel tentativo di fuggire ...