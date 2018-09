Ecco tutte le offerte winback di Wind attivabili fino al 19 settembre 2018

Barbara D'Urso su tutte le furie : «Mi girano i co***». Ecco cosa sta succedendo : Barbara D'Urso su tutte le furie? A pochi giorni dalla prima puntata di Domenica Live , la D'Urso avrebbe rivelato di essere stufa di un certo snobbismo nei confronti dei suoi programmi e si sarebbe ...

Trappolone Diciotti. Ecco tutte le prove che inchiodano Malta : I video che riprendono le motovedette maltesi mentre scortano il barcone dei migranti verso Lampedusa. Gli accesi scambi di mail fra il Centro di soccorso di Roma e la Valletta. La sequenza ora per ora dal 14 al 17 agosto, che ha provocato il caso Diciotti. Il Giornale è in grado di ricostruire nei dettagli il "Trappolone" messo in piedi da Malta.Tutto inizia alle ore 11.13 del 14 agosto quando un velivolo della missione europea Sophia informa ...

Riparte il progetto "Orti urbani" a Carrara : Ecco tutte le novità : Carrara - Si sono nuovamente riunite, in seduta congiunta, le commissioni consiliari IV - "Politiche e Servizi Sociali" e VI - "Urbanistica", per discutere delle modifiche al progetto degli "Orti ...

Tutte le strade del caso Skripal conducono alle spie russe. Ecco come : Nell'intervista hanno giustificato i loro viaggi dicendo che erano parte delle loro attività lavorative , legate al mondo del fitness, e spiegato che erano a Salisbury, proprio nei giorni dell'...

“Ahhh - Ecco chi è!”. Uomini e Donne - tutte pazze per Gianluca. E ora salta fuori il suo passato : Uomini e Donne è ripartito dal trono over, ma con un grande assente. Dopo anni, Giorgio Manetti, ovvero Il Gabbiano, ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. Si mormorava del suo addio da mesi, ma i fan stentavano a crederci. Poi, dopo tanti rumor, è arrivata la conferma che ha spiazzato tutti: Manetti ha abbandonato davvero il trono over. Lo ha fatto sapere poco prima che ripartisse la nuova stagione sulle pagine del settimanale ...

Serie C - Ecco i calendari : si parte il 19 settembre. Guarda tutte le partite : Azzeriamo queste forma di arroganza nell'esercizio della politica federale, poi parleremo di riforma dei campionati". figc - Gravina vira poi sull'ambito elettivo: "Speriamo di dare una nuova ...

Calendari Serie C LIVE - Ecco tutte le giornate : Calendari Serie C LIVE – Dopo il caos delle ultime giornate è arrivato il momento del sorteggio di Calendari di Serie C. Un campionato che si preannuncia spettacolare e ricco di colpi di scena, in particolare il Girone C con tante piazze prestigiose ma anche i Gironi A e B si preannunciano avvincenti. Ma ecco i Calendari dei tre gironi, l’attesa è finita, dopo il caos delle ultime settimane parola al campo. Calendari Serie C ...

Maradona - Ecco il primo allenamento in Messico con i Dorados. TUTTE LE FOTO : Grande entusiasmo al centro sportivo della squadra di Culiacán per l'allenamento d'esordio del Pibe de Oro: l'argentino ha incitato il pubblico e ha conosciuto i suoi nuovi giocatori Maradona IN ...

Giovedì al via gli abbonamenti alla stagione teatrale di Luino. Ecco tutte le informazioni : ... biglietti : dal 21 ottobre in avanti è possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli in programma, anche online.

Eleonora Daniele torna con Storie italiane. Ecco tutte le novità : Cronaca, spettacolo, attualità, inchieste e grandi interviste. Non mancheranno, ovviamente, le sorprese su Raiuno. Da domani, alle 10 del mattino, inizierà la nuova stagione televisiva di "Storie ...

Moto2 - Misano sventola bandiere : tutte per PEcco : La doppietta pole vittoria in Moto2 a Misano è stata ottenuta in precedenza da Elias , 2010, , Marquez , 2012, , Espargaro , 2013, e Zarco , 2015, e tutti si sono poi laureati campioni del mondo a ...

Le novità più attese dell’aggiornamento iOS 12 : Eccole tutte descritte : Dopo avervi chiarito quale potrebbe essere la data di rilascio dell'aggiornamento iOS 12 alla versione finale pubblica (in programma per il 18 settembre, almeno stando ad alcune nostre stime) e l'elenco dei dispositivi compatibili (consultabili in questo articolo), siamo qui per parlavi delle maggiori novità che andranno a contraddistinguere questa prossima major-release. Probabilmente non assisteremo ad una vera e propria rivoluzione, ma iOS ...

“Ci perseguitano”. Le zanzare non sono tutte uguali : Ecco quelle che trasmettono dalle nostre parti : La trasmissione di malattie infettive dalle zanzare all’uomo è sempre esistita ed è un problema molto più sentito nei Paesi in via di sviluppo. Per questo è importante correre ai ripari utilizzando repellenti sulla pelle e sugli abiti, zanzariere, pantaloni lunghi. E poi fare trattamenti antilarvali, eliminare i sottovasi, svuotare frequentemente le ciotole d’acqua per gli animali domestici, evitare che l’acqua ristagni nei giardini. ...

Pied de poul - Ecco come indossare a tutte le età questo iconico tessuto! : Fu Christian Dior a consacrarla al mondo della moda, utilizzando questo pattern come simbolo di stile ed eleganza, utilizzandolo addirittura come materiale per il packaging della sua nota fragranza ...