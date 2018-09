Ecco le nuove offerte Wind Smart Special attivabili fino al 19 settembre

Tre anni di dieselgate : Ecco come è cambiata l'auto. Nuove normative e modelli sempre più green : ... l'Epa , United States environmental protection agency, scopre e lo comunica al mondo che il Gruppo Volkswagen ha installato un

La demo di FIFA 19 illustra nuove caratteristiche del gioco : Ecco quali : La demo di FIFA 19 è finalmente arrivata nelle nostre mani, dandoci la possibilità di assaporare per la prima volta come sarà FIFA 19, annuale titolo calcistico di EA Sports che quest'anno può vantare la licenza della Champions League. Molte nuove caratteristiche sono state introdotte nel gioco, e la demo permette di sperimentarle: una su tutte la Finalizzazione a tempo, particolarmente difficile da padroneggiare. Tuttavia, dalla demo di FIFA ...

Decreto concretezza - Ecco il testo : impronte digitali anti-furbetto e nuove assunzioni : Si profilano tempi duri per chi ha sposato la filosofia da furbetto del cartellino: nel Consiglio dei ministri di ieri sera, oltre al Decreto Genova, è stato approvato il Decreto concretezza annunciato da Giulia Bongiorno, ministra per la Pubblica amministrazione, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, che ha presentato l’arrivo nella Pa delle impronte digitali per combattere le inefficienze degli statali furboni. Scarica qui il Decreto Il ...

Gossip Uomini e Donne : Ecco chi sono Mara Fasone e Teresa Langella - le nuove troniste : Uomini e Donne stagione 2018/2019 è ripartito con quattro nuovi tronisti che il pubblico sta cominciando a conoscere: si tratta di Luigi Mastroianni, ex fidanzato di Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi, pure lui ex corteggiatore di Sara Affi Fella e di Nilufar Addati. Per quanto riguarda i due troni ‘femminili’, le protagoniste sono Mara Fasone e Teresa Langella. Impariamo a conoscere meglio le due nuove troniste di Uomini e ...

“Sbarchi fantasma”. Ecco come continuano ad arrivare gli immigrati in Italia. Le nuove strategie dei trafficanti : “Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenuto ieri mattina nell”Indignato speciale’ su Rtl102.5, ha smentito di aver ricevuto una telefonata dal vice premier Di Maio dopo la polemica con i magistrati siciliani sull’indagine sulla ‘Diciotti’. “Non ho fatto né un attacco alla magistratura il giorno prima, né ...

Il Pardiso delle Signore 3 : Ecco i nuovi personaggi della soap. Dalle Nuove Veneri alle famiglie Amato - Cattaneo e Guarnieri : Il Paradiso delle Signore 3 abbandona la prima serata per approdare al pomeriggio di Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 15.25 con Nuove storie avvincenti ed emozionanti. Il Paradiso delle Signore 3: tra addi e novità La soap (non più fiction) sarà composta da 180 puntate di 50 minuti l’una e riprenderà tre anni dopo la morte di Pietro Mori. Il cast completamente rivoluzionato e nuovo conserva però una continuità con il passato ...

Ecco le nuove offerte Vodafone per chi arriva da altri operatori : Scopriamo le novità per i clienti di altri operatori che desiderano effettuare il passaggio a Vodafone usufruendo di offerte vantaggiose L'articolo Ecco le nuove offerte Vodafone per chi arriva da altri operatori proviene da TuttoAndroid.

Fortitudo : Ecco le nuove maglie - ma lo sponsor smentisce l'accordo : Un accordo di sponsorizzazione come tanti altri, la presentazione delle maglie con il nuovo logo, un programma triennale che prevede una cifra vicina ai 2 milioni di euro complessivi. Fin qui nulla di ...

Fifa 19 – Icone : tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Ecco la lista completa! Baresi - Veron - Lineker - Nakata e tanti altri! : Dopo aver annunciato, fra il 3 ed il 4 agosto, i nomi delle prime 10 nuove Icone di Fifa 19, nella giornata di oggi, 5 settembre, EA Sports svelerà la lista completa delle Icone presenti in FUT 19! Ecco il messaggio pubblicato da EA Sports su Twitter Coming soon: One #ICON every hour. This is the #ClassOf19 […] L'articolo Fifa 19 – Icone: tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Ecco la lista completa! Baresi, Veron, ...

