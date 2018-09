È il Napoli l' unica anti-Juve | Insigne piega la Fiorentina | 1-0

Donadoni : 'Napoli unica. De Laurentiis non sa di calcio - ma ha imparato...' : Roberto Donadoni , ex allenatore del Napoli e storico calciatore del Milan , ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport . Che cosa privilegia di tutti questi ricordi? 'Una città che mi è rimasta sulla pelle per il suo modo unico di vivere il calcio. Non mi è mai capitato in nessun altro posto di vivere questa ...

Infortunio Ghoulam - il comunicato del Napoli in merito alle condizioni del terzino : Faouzi Ghoulam alle prese con il recupero dall’Infortunio che lo ha condizionato nella scorsa stagione Faouzi Ghoulam, come da programma, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. La visita ha dato buon esito come spiega il Dottor De Nicola, medico sociale azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Mariani ha visitato e controllato il calciatore e lo ha trovato molto bene. Ci ha detto che tutto procede benissimo e ...

De Luca sollecita la concessione unica per gli aeroporti di Napoli e Salerno : Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca , interviene sui ritardi per la fusione della società di gestione dell'Aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno in Gesac , gestore di Capodichino, ...

Napoli - ladri entrano in casa del parroco e lui li scomunica su FB : la dignità non si ruba : Subire un furto in casa propria è un'esperienza traumatizzante e orribile per chiunque, anche per un uomo di chiesa. E così, quando qualche giorno fa dei ladri hanno cercato di rubare nel piccolo appartamento di padre Raimondo Di Rienzo, sacerdote di Gragnano comune non distante da Napoli, famoso nel mondo per la sua pasta, lui si è sfogato su facebook lanciando una scomunica social che, nel giro di poche ore, è diventata virale e ha raccolto ...