Donna violentata vicino alla stazione Termini | arrestato un romeno

Roma - Donna violentata vicino al Viminale : l'arresto del colpevole : È finito in manette il 37enne accusato di aver violentato, rapinato e picchiato, nella notte tra il 13 e il 14 settembre, una donna cinquantenne in pieno centro a Roma, in via De Pretis, davanti al ...

Donna violentata a Roma davanti al Viminale - fermato un 37enne - : L'uomo è stato individuato dalla squadra mobile grazie all'identikit fornito dalla vittima e alle telecamere. Per il sospettato l'accusa è di violenza sessuale, rapina e lesioni

CASERTA : MARCHIATA A FUOCO - VIOLENTATA E TORTURATA/ Donna 46enne abusata per 3 giorni : fermato compagno 25enne : CASERTA: VIOLENTATA, TORTURATA e MARCHIATA a FUOCO. Ultime notizie, 46enne abusata per 3 giorni dal compagno di 25 anni di origini rumene, poi arrestato dalla polizia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Carpi : una Donna di 41 anni pestata - violentata e rapinata : arrestati 2 immigrati tunisini : Violenza shock a Carpi. Una donna di 41 anni è stata aggredita, pestato a sangue, violentata e infine rapinata di cellulare e contanti per 70 euro. A finire in manette due tunisini Non avereDue tunisini sono stati arrestati a Carpi, in provinciale di Modena, con l’accusa di rapina e tentata violenza. La violenza si è consumata giovedì sera intorno alle 23. Una 41enne la cui identità non si conosce ancora stava rientrando a casa quando è stata ...

Una Donna è stata aggredita e violentata in casa. Arrestato un mazarese : Momenti drammatici per una ragazza colombiana a Mazara del Vallo, vittima di violenza sessuale e rapina dentro la propria abitazione. La donna, una prostituta, è stata aggredita in casa da un mazarese ...

Pescara - Donna violentata vicino alla stazione : arrestato un senegalese : Una donna di 39 anni è stata violentata nel pomeriggio di sabato 24 agosto nei pressi della stazione di Pescara. Accusato di averla stuprata è un senegalese di 61 anni, arrestato nel pomeriggio di ieri. L’uomo è in Italia perché sposato con una italiana. Le urla della donna, residente a Pescara, hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno bloccato l’uomo di origine africana. A quel punto sono stati allertati gli agenti della ...

