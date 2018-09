Don Pino Puglisi Il prete che sfidò Cosa Nostra | Se ognuno fa qualcosa | allora si

LA CHIESA È PERICOLANTE : MESSA NELLA CASA DEL POPOLO/ Lo zampino nella realtà di Don Camillo e Peppone : Un ex assessore di sinistra ha offerto la CASA del POPOLO a un parroco di Livorno e ai suoi fedeli perché la loro CHIESA è stata chiusa in quanto PERICOLANTE(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:43:00 GMT)

Papa Francesco a Palermo/ Diretta streaming video Messa per Don Pino Puglisi e programma visita : l’omaggio : Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre Pino Puglisi: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:55:00 GMT)

Conte a Palermo nella scuola Don Pino Puglisi : Giuseppe Conte a Palermo per la prima visita ufficiale in Sicilia da Presidente del Consiglio dei ministri. nella scuola dedicata a Don Puglisi ricorda il sacerdote diventato "simbolo dell'antimafia".

L'assassinio di Don Pino Puglisi/ Il sacerdote ucciso da Salvatore Grigoli per volere dei fratelli Graviano : Don Pino Puglisi è stato ucciso il 15 settembre 1993 da Salvatore Grigoli a Palermo. I mandanti dell'omicidio furono i capimafia Filippo e Giuseppe Graviano.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Don Pino Puglisi - Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...

Montagna : si perDono in Sila - 3 dispersi salvati nella notte dal Soccorso Alpino : Tre giovani calabresi ieri pomeriggio, intorno alle 15, hanno lasciato la propria auto sulla strada delle Vette nel cuore della Sila, nei pressi della località Macchia Sacra, posta a quota 1750 mt , per cercare funghi. Con il sopraggiungere dell’imbrunire, verso le ore 20.00, non riuscendo più a trovare la strada del ritorno, hanno deciso di contattare la madre di uno dei tre, la quale ha chiamato la centrale 112 dei carabinieri di Cosenza ...

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot si prende i Lagos de CovaDonga : successo in solitaria al termine della 15ª tappa : Thibaut Pinot conquista la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: il francese taglia per primo il traguardo di Lagos de Cavadonga in solitaria Domenica di grande ciclismo sulle strade spagnole, per la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, quella che chiude la seconda settimana della grande corsa iberica. Nei 178.2 km che si snodano da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, saranno gli scalatori a darsi battaglia, specialmente sulla ...

IL DUOMO OCCUPATO : Don Pino SETTI Quel prete scomodo spedito in montagna : Quelli che credevano in Dio volevano una chiesa molto diversa da Quella di Paolo VI, giudicata troppo vicina al potere temporale e troppo incline alle commistioni con l'economia e la finanza, oltre ...

