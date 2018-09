Domenica In – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Torna Mara Venier e rivoluziona tutto

Domenica In - anticipazioni prima puntata del 16 settembre : gli ospiti : Finalmente la Domenica del dì di Festa dell’ammiraglia Rai è ai nastri di partenza. Romina Power e Gina Lollobrigida saranno le prime ospiti di Domenica In. Dall’altra parte, su Canale 5, partirà Barbara d’Urso con il suo Domenica Live, anche se dai primissimi risultati di queste settimane sembra che il vento dello share stia cambiando visto che la Vita In Diretta in onda nel pomeriggio sta vincendo su Pomeriggio 5. Domenica in, ...

Mara Venier - Domenica in : ospiti della prima puntata Feltri - Lollobrigida e Romina Power : Uno sguardo al passato, ma strizzando l' occhio al pubblico giovane. È così che Mara Venier vuole impostare l' edizione 2018/2019 di Domenica In , da domani alle 14 su Rai1, che la vede nuovamente in ...

Barbara d’Urso single? Le sue parole prima di Domenica Live : Domenica Live: Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Barbara d’Urso sta per tornare sul piccolo schermo anche nel fine settimana con Domenica Live, il programma che l’anno scorso le ha permesso di collezionare veri e propri ascolti record. prima dell’inizio di questa nuova stagione, la bella conduttrice partenopea è stata intervistata dal settimanale Di Più. Il suo intervistatore, ovviamente, non si è ...

Nemiche amatissime - Barbara d'Urso scrive a Mara Venier prima della sfida Domenicale : La conduttrice dedica un 'in bocca al lupo' alla collega in vista del prossimo weekend, quando entrambe saranno in onda con...

W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta : la Domenica a Messa o al centro commerciale? : [live_placement]W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaW L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta: la domenica a Messa o al centro commerciale? pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2018 23:34.

Al via Domenica la prima Eco Maratona Pratese : ... insieme al vice sindaco e assessore allo Sport Simone Faggi, all'assessore allo Sport del Comune di Quarrata Patrizio Mearelli, all'assessore allo Sport del Comune di Poggio a Caiano Fabiola Ganucci ...

Barbara d’Urso - torna Domenica Live : sorpresa nella prima puntata : Domenica Live, Barbara d’Urso entusiasta: una prima puntata ricca di sorprese e novità Barbara d’Urso sta tornando anche con Domenica Live. La prima puntata della nuova stagione del talk-show del fine settimana è infatti attesa per 16 Settembre 2018. A Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato le sue domeniche pomeriggio quando era ancora […] L'articolo Barbara d’Urso, torna Domenica Live: sorpresa nella prima ...

Il film da vedere Domenica 9 settembre : The november man [PRIMA TV] : Un ex agente della CIA torna in servizio per compiere la sua ultima pericolosa missione ed entra in competizione con un ex allievo per trovare una donna che è a conoscenza di un complotto internazionale. The november man è il film da vedere stasera, 9 settembre, ed è una prima tv di Paramount Channel. film da vedere, 9 settembre: The november man, thriller in prima tv con Pierce Brosnan The november man è uno spy thriller statunitense del 2014, ...

STASERA IN TV - programmi tv di Domenica 9 settembre 2018 in prima serata : Ecco le anticipazioni sui programmi televisivi che andranno in onda STASERA, 9 settembre 2018, sulle reti generaliste Rai e Mediaset. Rai 1 dedica la serata al concerto La notte di Andrea Bocelli, in diretta dall’Arena di Verona, mentre su Rai 2 appuntamento coi telefilm con un episodio di NCIS – Unità anticrimine e una puntata di NCIS: New Orleans. Su Rai 3, dopo la docufiction Iluminate – Rita Levi Montalcini, prende il via la nuova stagione ...

Prima Domenica di Fiera - cancelli aperti fino alle 22 : il piano bus e parcheggi : QUI TUTTE LE INFO SU BUS E parcheggi Spettacoli e concerti Per i nove giorni della Fiera, ogni serata vedrà uno spettacolo diverso tra musica, teatro e comicità. Questa sera sarà la volta del ...

MARA VENIER E GIUCAS CASELLA IN TRENO/ Video - dove stanno andando? L'indizio prima di Domenica In : Ghiotta anticipazione sulla Domenica In firmata MARA VENIER. dove va la conduttrice, insieme a GIUCAS CASELLA? Il Video divertente fa il giro del web.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Albano alla terza di Domenica in (Anteprima Blogo) : Dopo Romina Power ospite alla prima puntata di Domenica in, sarà Albano il protagonista di una lunga chiacchierata con Mara Venier, precisamente alla terza emissione del popolare contenitore Domenicale di Rai1.Contrariamente dunque a quanto riportato in alcuni siti web, il cantante pugliese sarà presente a Domenica in e secondo quanto ci risulta il contratto per la sua partecipazione al varietà del giorno di festa di Rai1 è già firmato e ...

Svelato titolo e data prémiere di Doctor Who 11 - la serie slitta alla Domenica per la prima volta : BBC ha finalmente Svelato titolo e data prémiere di Doctor Who 11, ma non è tutto. Il nuovo showrunner Chris Chibnall aveva annunciato una rivoluzione per la celebre serie fantascientifica e così è stato. Non solo per la prima volta nella storia dello show il Dottore sarà donna, ma la messa in onda slitterà dal sabato alla domenica. Un cambiamento epico nella programmazione che potrebbe avere i suoi effetti positivi. La ragione si nasconde ...

La vita in diretta vs Domenica Live : chi vince la prima puntata? RaiUno con il 16 - 6% di share : Riparte la stagione televisiva (seppur a metà) e le sorprese non mancano. Perlomeno sul fronte Auditel. La società di rilevazione degli ascolti televisivi questa mattina, con un’ora di ritardo rispetto alla consuetudine, ha emesso i primi verdetti. La sfida più succulenta riguardava quella del pomeriggio, con la rinnovata sfida tra il “solito” Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso e la rinnovata vita in diretta con la coppia composta da ...