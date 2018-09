Dita del piede amputate Voleva provare un trattamento di moda | è finita malissimo

Nuova Bmw X4 : i segreti dell’ineDita Gran Turismo a baricentro alto [FOTO e PREZZO] : Il rinnovato SUV-Coupé della Casa di Monaco lascia il segno offrendo personalizzazione, dinamismo e innovazione La Nuova BMW X4 si distingue per il suo carattere unico e per una dinamica di guida sensibilmente migliorata, per il design di impatto che accentua il carattere sportivo della vettura, per gli interni ancora più raffinati, il sistema di assistenza alla guida e per le tecnologie di connettività all’avanguardia. Inoltre, ...

L’amica geniale al cinema l’1 - 2 e 3 ottobre - elenco delle sale e biglietti in prevenDita per l’anteprima : Con Nexo Digital arrivano i primi due episodi de L'amica geniale al cinema, in anteprima esclusiva per soli tre giorni l'1, 2 e 3 ottobre prima del debutto ufficiale in autunno su Rai1. La serie tratta dall'omonimo best seller mondiale della misteriosa scrittrice Elena Ferrante, che ha conquistato oltre dieci milioni di lettori, è certamente il più grande evento televisivo della nuova stagione sul fronte della serialità made in Italy. Diretta ...

Dua Lipa in lacrime in Cina - espulsi i fan LGBT dopo le intolleranze della sicurezza (video) : “Sono inorriDita” : Dua Lipa in lacrime in Cina dopo le intolleranze mostrate dalla sicurezza che ha espulso alcuni fan LGBT che si sono presentati al concerto brandendo alcune bandiere arcobaleno che non state gradite dalla security. L'artista britannica non ha gradito il gesto ed è scoppiata a piangere nel bel mezzo del concerto poiché inorridita dal comportamento delle guardie che non hanno tollerato l'esposizione delle bandiere durante lo show. Stavolta è ...

Il piano del M5S per sconfiggere la corruzione sembra una televenDita : Tutti questi organi sono in diretta correlazione con la "politica". E questo aumenta la possibilità ipotetica di spostare il centro corruttivo anche nei meccanismi investigativi e giudiziari. Molti ...

PerDita Idrica via del Trullo. Garipoli (FDI) : centinaia di persone senza acqua : “Stamattina decine di centinaia di persone si sono risvegliate senza acqua nelle case a causa di una Perdita Idrica in Via del Trullo altezza Piazza C. Cicetti”, così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali Municipio XI “È assurdo – continua Garipoli – accettare che una Perdita Idrica possa bloccare un intero quartiere e famiglie privandole ...

Difesa : Stati Uniti - dipartimento di Stato approva venDita aerei da pattugliamento e missili Patriot da 2 - 6 miliardi di dollari a Corea del ... : "La vendita proposta sosterrà la politica estera degli Stati Uniti e gli obiettivi di sicurezza nazionale migliorando le capacità navali Coreane di fornire Difesa nazionale e contribuire in modo ...

Baldo degli Ubaldi - chiede il biglietto della metro ma viene aggreDita dall'abusivo : Un'addetta Atac è stata picchiata per aver chiesto il biglietto a uno passeggero italiano di origini capoverdiane che stava scavalcando i tornelli dentro la stazione metro Baldo degli Ubaldi , intorno ...

Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perDita di 19 - 2 milioni : Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perdita di 19,2 milioni, ricavi a 504,7 milioni. Lo dicono i conti approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Il fatturato, al netto delle operazioni di mercato, e’ rimasto sopra i 400 milioni di euro, dato considerato con soddisfazione dal club poiche’ nell’ultima stagione la Juventus si e’ fermata ai quarti della Champions League mentre ...

Testamento solidale - in crescita gli italiani che scelgono di lasciare parte dell’eredità a onlus e ong : Il 13 settembre si celebra la Giornata internazionale del lascito solidale che rappresenta un fenomeno in espansione in Italia. Gli italiani che hanno già fatto un Testamento solidale sono in crescita, 1,3 milioni di over 50 nel 2017, il 5% degli italiani ultracinquantenni (nel 2012 erano il 2%) e aumenta sensibilmente, circa 500mila in più rispetto al 2016, anche la platea di coloro che sono propensi a farlo (fonte: Indagine sinottica ...

Terremoto in Giappone : Sapporo meDita di abbandonare la corsa per le Olimpiadi invernali del 2026 : Sapporo, città Giapponese colpita dal recente Terremoto magnitudo 6.7, avrebbe intenzione di informare il Comitato Olimpico Internazionale la prossima settimana circa la sua intenzione di abbandonare la corsa ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: lo riporta Kyodo News, citando fonti anonime. Il sisma ha provocato la morte di oltre 40 persone ad Hokkaido ed un blackout in gran parte dell’isola: quasi 3 milioni di famiglie sono ...

Carolina del Nord e del Sud si preparano all’impatto dell’uragano Florence : l’obiettivo è limitare la perDita di vite : Le autorità di Carolina del Nord e del Sud stanno chiedendo a residenti e turisti, oltre un milione di persone, di lasciare le aree a rischio, prima dell’impatto dell’uragano Florence: l’obiettivo primario è limitare al massimo la perdita di vite. “Non rischieremo con le vite delle persone” ha dichiarato il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster. Il ciclone tropicale si è rafforzato ieri, passando dalla ...

Di Maio : "serve un Amazon del Made in Italy"/ "Portale e-commerce per venDita prodotti italiani all'estero" : Di Maio lancia proposta a Farnesina: 'serve un Amazon del Made in Italy per esportare e vendere meglio nostri prodotti italiani all'estero'.