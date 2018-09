Diretta Inter Parma risultato live 0-0 streaming video e tv | Icardi in campo per il

LIVE Inter-Parma - Serie A in Diretta : 0-0 - inizia il secondo tempo. Icardi in campo al posto di Keita : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Diretta/ Inter Parma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Inter Parma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, sabato si gioca a San Siro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:45:00 GMT)

Diretta / Inter Parma streaming video e tv : testa a testa - quote - probabili formazioni e orario : DIRETTA Inter Parma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, sabato si gioca a San Siro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:47:00 GMT)

Inter-Parma - ore 15 Segui la Diretta Nerazzurri con Dalbert e Candreva : L'Inter, dopo il difficile inizio di campionato con Sassuolo e Torino, rispettivamente una sconfitta e un pareggio in casa, vuole dare continuità alla vittoria di Bologna oggi a San Siro contro il ...

Diretta Inter-Parma dalle 15.00 : probabili formazioni e dove vederla in tv : TV : Sky Sport, Sky Sport Serie A. Tutto sulla Serie A Serie A Inter parma Diretta Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Diretta : Inter- Parma - primo anticipo del sabato : Inter che ospita il Parma nel primo anticipo della 4° giornata di Serie A Tim, calcio d'inizio alle ore 15. Inter e ducali che tornano ad affrontarsi in Serie A, dopo l'ultima volta risalente alla stagione 2014-2015, ultima stagione del club emiliano in 'A' prima del fallimento della vecchia società, allora di Ghirardi. Inter - Parma: info tv e streaming Inter- Parma verrà trasmessa in Diretta da Sky Sport Serie A ma anche su Sky Sport sul tasto ...

Inter-Parma in streaming e in Diretta TV : È la prima partita di Serie A dopo la sosta, la seconda in casa dell'Inter in questa stagione The post Inter-Parma in streaming e in diretta TV appeared first on Il Post.

INTER-PARMA 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A INTER-PARMA oggi. Formazioni INTER-PARMA. Diretta INTER-PARMA. Orario INTER-PARMA. Dove posso Vederla? Come vedere INTER-PARMA Streaming? INTER-PARMA 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Bentornata Serie A. Dopo la prima sosta per le Nazionali, il campionato è pronto a tornare. E magari togliere un po’ di quell’amaro in bocca, lasciato dai risultati […]

