Dimissioni Cda della Crias | Ragusa scrive a Musumeci

Esclusivo cda Rai - Foa ad Affari "Dimissioni? Non ci sono novità" : Colpo di scena in Rai? Marcello Foa lascia per far spazio a Fabrizio Del Noce, gradito a Forza Italia e a Silvio Berlusconi? Pare proprio di no. Fonti della Lega smentiscono che ci siano novità sui vertici della tv di Stato e lo stesso Foa nega un imminente passo indietro dal cda della Rai. Sta per dimettersi? Segui su Affaritaliani.it