Dimensioni parallele? Un indizio dalle onde gravitazionali

(Di sabato 15 settembre 2018) Altezza, lunghezza, larghezza e tempo. Le quattrodi cui abbiamo quotidiana esperienza rientrano nel grande quadro teorico della relatività ristretta, che considera lo spazio-tempo proprio come la struttura quadridimensionale dell’Universo. Da anni però esistono diverse teorie fisiche che ipotizzano l’esistenza di una o piùextra – prima tra tutte la teoria delle stringhe, che combinando meccanica quantistica e relatività generale punta a costruire la cosiddetta teoria del tutto. Leimmaginate da queste teorie – spiega Global Science – sono considerate inaccessibili alla nostra esperienza quotidiana, in quanto i loro effetti sarebbero confinati a scaleultramicroscopiche. Eppure secondo molti scienziati una delle più importanti scoperte astrofisiche degli ultimi tempi potrebbe fornire nuovi strumenti per la ricerca di queste ...