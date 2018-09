Dimarco fa piangere l’Inter | sui social l’accorata richiesta ai tifosi nerazzurri | “vi

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018) L’autore del gol vittoria che ha permesso al Parma di battere l’Inter ha chiesto aicomprensione, visti i duri momenti passati nel recente passato Uno dei gol più importanti della propria carriera, arrivato contro la propria squadra del cuore. Non può essere un pomeriggio come gli altri per Federico, protagonista della vittoria del Parma a San Siro, un risultato sorprendente firmato proprio dall’ex giocatore del vivaio nerazzurro che, nonostante il passato, ha deciso di esultare per i difficili momenti passati negli ultimi mesi. Idel club milanese si son sentiti offesi, maha chiesto comprensione sui: “L’esultanza è stata la liberazione di questi ultimi anni difficili. Non avrei mai voluto che questo primo goal fosse stato contro la mia squadra del cuore… ma il calcio è anche questo. Mi dispiace ...