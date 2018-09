Dieta dell’uva | come perdere 2 chili in sette giorni

meteoweb.eu

(Di sabato 15 settembre 2018) L’uva è un frutto zuccherico, gustoso e salutare. Forse non tutti sanno che è ideale per perder peso, ritrovando la linea perduta per qualche eccesso alimentare estivo. Ricca di vitamina A, C e B6, dolati, minerali essenziali (potassio, ferro, calcio, magnesio, selenio) e flavonoidi, preziosi antiossidanti. Ecco un esempio di menù settimanale per un’ottimadell’uva: LUNEDI’: Colazione: un grappolo d’uva, uno yogurt magro con fiocchi d’avena; Spuntino: un centrifugato d’uva; Pranzo: insalata di verdure crude e un uovo sodo, un grappolo d’uva; Merenda: un grappolo d’uva; Cena: minestrone senza patate con chicchi di miglio, un filetto di merluzzo MARTEDI’: Colazione: una fettina di pane tostato integrale con un cucchiaino di miele; Spuntino: un grappolo d’uva; Pranzo: riso basmati con olio e parmigiano, un grappolo d’uva; Merenda: un centrifugato d’uva; Cena: coppette ...