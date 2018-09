Di Borgo in Borgo | edizione da record | in 400 alla passeggiata gastronomica

Bergamo - a Borgo Palazzo una festa lunga un chilometro e mezzo : ... in collaborazione con il Bergamo Busker Festival, la kermesse porterà in strada spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale selezionati direttamente dal direttore artistico Marco Pesce, ...

Video porno nel lago d'Orta : sub di Borgosesia e Trivero per ripulire :

La Festa del Borgo soffia su 10 candeline e il commercio anima la città foto : ... che già vede l'installazione di tre postazioni in Piazza Sant'Anna, Piazzetta Rossa e sul Ponte sul Morla ; mentre oltre agli spettacoli vi saranno anche uno stand di promozione per la salute ...

Lucia Borgonzoni : "Ebrei sotto attacco - ipocrita non dirlo" : "La memoria è essenziale. Le cose vanno ricordate anche se alcune ci fanno vergognare. Segni di preoccupazione ce ne sono, però sbagliamo ogni tanto a mettere qualsiasi segnale che arriva dietro la parola razzismo e fare continue analogie con le deportazioni". Lo ha detto il sottosegretario per i Beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni, intervenuta al Museo ebraico di Roma in occasione dell'inaugurazione della mostra ...

Addio Maria Godio : fu preside a Borgosesia :

Il Ragazzo di Campagna - il cult con Renato Pozzetto rivive a Borgo Tre Case : ecco come : Beato te, contadino. A 34 anni distanza il rito si ripete. Il 22 settembre 2018 si celebrerà un grande raduno di fan (“con orchestrina”) di Artemio e Maria Rosa proprio nel fittizio Borgo Tre Case, frazione di Borgo Dieci Case. Chi non sa che stiamo parlando de Il Ragazzo di Campagna, il film diretto nel 1984 da Castellano e Pipolo, e interpretato da Renato Pozzetto, alzi la mano e subito esca dall’aula. A Borgo Tre Case, che è poi Carbonara al ...

Teverina Buskers - il festival degli artisti di strada sbarca nel Borgo fantasma di Celleno : Un borgo fantasma, uno dei più belli della Tuscia, trasformato in un enorme circo en plein air grazie alla terza edizione del Teverina Buskers, il festival Internazionale degli artisti di strada che si terrà a Celleno dal 14 al 16 settembre. Saranno più di 30 gli appuntamenti in programma, che vedranno la partecipazione di oltre 50 artisti di calibro internazionale.Continua a leggere

Romano vs Borgonovo : “Con quella camicia nera verrebbe qui col manganello a pestare chi non la pensa come lei” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato Pd, Andrea Romano, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Quest’ultimo si dichiara favorevole alla decisione annunciata dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di chiudere le attività commerciali la domenica e nei giorni festivi, e stigmatizza, al contempo, lo sfruttamento lavorativo dei giovani nei centri commerciali: “Io ne conosco tanti, magari Romano e altri non ...

Roma : inizio lavori per messa in sicurezza Passetto di Borgo : Roma – Con un provvedimento di somma urgenza il Segretario regionale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali del Lazio, Leonardo Nardella rende noto che sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza delle mura del Passetto di Borgo. Si e’ proceduto nella prima fase dell’intervento all’immediata recinzione del manufatto in tutta la sua lunghezza per salvaguardare la pubblica ...

Annunciati i vincitori de “La Pellicola d’Oro”. Presente alla Premiazione Lucia Borgonzoni : La Pellicola d’Oro torna per il secondo anno consecutivo, tra i premi collaterali della 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia con l’obiettivo di portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali ...

Nel sobBorgo più etnico di Stoccolma il sogno di Palme si arrende ai neonazi : Iniziò tutto da qui, a Rinkeby, Nord di Stoccolma. È con queste casette gialle, verdi e rosa che il sogno dell’icona della socialdemocrazia svedese, Olof Palme, iniziò a diventare realtà. Dal 1965, su terreni militari in disuso, spuntarono le prime case popolari del Miljonprogrammet, il Programma Milione, l’ambizioso piano di «edilizia proletaria» ...

CibArti - il festival di Borgo : Per gli spettacoli in programma e per le degustazioni si consiglia la prenotazione : eufemialivorno@gmail.com 3351254370

Borgo di fate - torna la magia a Roccacasale : Ma gli appuntamenti sono numerosi, è possibile visionare i dettagli sulla pagina Facebook ufficiale Borgo di fate nella nota 'Spettacoli, orari ed artisti' , qui il link https://www.facebook.com/...

Solomeo - il Borgo dello spirito di Brunello Cucinelli : Brunello Cucinelli ha dato nuova linfa vitale a Solomeo, da lui ribattezzato “borgo dello spirito”, incantevole piccolo centro umbro edificato tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII e cuore della produzione dell’Azienda del Re del cashmere. Un piccolo gioiello arroccato su una collina dove lo spirito si rigenera respirando bellezza, e dove si lavora in sintonia con la natura, “rinnovato” da Cucinelli con l’intento di ...