Decreto fiscale | verso ' pace' con tetto a 1 mln | Flat tax | ipotesi di due scaglioni

Decreto Lavoro - incentivi per le stabilizzazioni. Taglio del cuneo fiscale in manovra : Una riduzione strutturale del cuneo fiscale è l’altra faccia dell’intervento sul mercato del Lavoro a cui pensa il governo Conte. L’operazione, risorse permettendo, dovrebbe concretizzarsi, in autunno, con la legge di Bilancio, ma non è escluso che qualche primo intervento possa essere introdotto già in sede di conversione parlamentare del Decreto estivo, che lunedì, salvo ulteriori rinvii, è atteso in Gazzetta ufficiale, dopo essere stato ...