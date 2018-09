Debito Pubblico | nuovo record Giù investimenti stranieri

Gli italiani tra risparmio privato e Debito pubblico : Ma non è soltanto un problema della classe politica. È il caso di ricordare un altro monito, che riguarda gli elettori. Come scriveva Berbard Baruch: «Vota per quello che promette di meno, sarà ...

Debito Pubblico record e investitori esteri in fuga : Il Debito pubblico italiano aumenta a luglio di 18,4 miliardi di euro rispetto al mese precedente, attestandosi a 2.341,7 miliardi, nuovo record. La crescita del Debito pubblico, spiega Bankitalia, è da imputare all’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (di 31,6 miliardi, a quota 80 miliardi) che ha bilanciato l'avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche (pari a 15,1 miliardi). Gli altri fattori di aumento del Debito pubblico ...

La Lega propone i Cir per dare il Debito Pubblico agli italiani : Milano. L’ipotesi è allo studio da mesi negli ambienti della Lega, ma la sua trasformazione in una vera proposta di legge governativa ha subìto un’accelerata quando la divaricazione dello spread Btp-Bund ha messo il governo Conte di fronte al dato di fatto che quando gli investitori percepiscono l’a

Oro : il Debito Pubblico americano potrebbe innescare un'altra crisi : La politica attualmente non sembra comunque interessata ad aumentare le tasse o a ridurre la spesa. Nel lungo periodo ciò potrebbe avere un effetto positivo sull'andamento delle quotazioni dell'oro e ...

Fitch conferma rating Italia - ma rivede outlook da stabile a negativo : “Debito Pubblico molto elevato” : Il debito pubblico dell’Italia rimarrà “molto elevato”, lasciando il paese “più esposto a potenziali shock”. Lo afferma l’agenzia di rating Fitch in una nota, in cui sottolinea fra le criticità la “natura nuova e non collaudata del governo, le considerevoli differenze politiche fra i partner della coalizione e le contraddizioni fra gli elevati costi dell’attuazione degli impegni presi nel Contratto e l’obiettivo di ridurre il debito pubblico. ...

Spread e Debito Pubblico italiano. Inquietudine e tormento… La medicina? Riforme - risparmi e meno burocrazia. : Da sapere: gli investitori " non è una novità " chiedono tassi modestissimi, per Bot emessi da Paesi, ad economia forte, e tassi alti, per Bot, emessi da Paesi ad economia debole… A favorirci, con ...