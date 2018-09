Blastingnews

: Ultim'ora. @demagistris pronto a scendere in campo alle Europee 'Non parliamo solo alla #sinistra' - mauribechini : Ultim'ora. @demagistris pronto a scendere in campo alle Europee 'Non parliamo solo alla #sinistra' - mauribechini : De Magistris: 'Pronto a candidarmi alle Europee con una grande coalizione civica' - carillomanuel : Non hanno riportato quanto detto a CRC DeMagistris “Per questioni umane il rapporto tra me e ADL è ormai rotto e n… -

(Di domenica 16 settembre 2018) In occasione del Festival Mappe del nuovo mondo, organizzato da Il Corsaro presso lo spazio Angelo Mai a Roma, nella serata di questo sabato 15 settembre si è svolto un dibattito al quale, fra gli altri, è intervenuto Luigi De, sindaco di Napoli, il quale dopo mesi di voci che si rincorrevano in tal senso, ha annunciato pubblicamente la propria disponibilita' a candidarsielezionidel 2019. Vediamo le parti salienti di ciò che ha detto. De: 'Si può fare, dobbiamo metterci insieme per obbedire alla Costituzione' Luigi Deha esordito dicendo: Al popolo di sinistra VIDEO oggi un po' depresso voglio dire: si può fare. Noi ce l'abbiamo fatta due volte. Sette anni fa a Napoli il centrosinistra e il centrodestra erano molto forti: io iniziai dicendo e facendo cose di sinistra, non solo affermando di esserlo. Quando ci si trova ad ...