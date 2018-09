Davvero Renzi non ha ricevuto nemmeno un voto di fiducia da Berlusconi?

È suonata la campana per Renzi e per tutto il Pd. Ora si cambi Davvero : È suonata la campana. E se avessi potuto parlare, all'Assemblea del Pd di sabato scorso (il suo Presidente, per ragioni di "tempo" e "priorità", non me ne ha dato facoltà), l'avrei detto. Solo Matteo Renzi può ancora chiedersi per chi suona la campana; è suonata per tutti, ma soprattutto per lui.Avrebbe dovuto chiedere scusa, per aver condotto alla sconfitta peggiore della lunga storia della sinistra. E invece, ...