Daniele Bossari a Verissimo fa una gaffe sulla figlia

Daniele Bossari e Filippa Lagerback aVerissimo : «Ecco il segreto del nostro amore» : Daniele Bossari e Filippa Lagerback per la prima volta raccontano il loro matrimonio. Negli studi di Verissimo, intervistati da Silvia Toffanin, ricostruiscono la loro storia che dura ormai da 18...

Daniele Bossari E FILIPPA LAGERBACK/ Confessione sulla figlia Stella : "È fidanzata" (Verissimo) : DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK, si parla di loro a Verissimo nella puntata di sabato 15 settembre: l'approfondimento sul matrimonio da favola delle due stelle della tv(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:30:00 GMT)

Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Dal matrimonio alle voci di crisi : i chiarimenti della coppia (Verissimo) : Daniele Bossari e Filippa Lagerback, si parla di loro a Verissimo nella puntata di sabato 15 settembre: l'approfondimento sul matrimonio da favola delle due stelle della tv(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Daniele Bossari E FILIPPA LAGERBACK/ Il matrimonio è un cambiamento di accordo in questa sinfonia (Verissimo) : DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK, si parla di loro a Verissimo nella puntata di sabato 15 settembre: l'approfondimento sul matrimonio da favola delle due stelle della tv(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Daniele Bossari ai nuovi concorrenti : "Godetevela fino alla fine" : Daniele Bossari, a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha voluto affidare, ai propri social ufficiali, un messaggio ai nuovi concorrenti che, da lunedì 24 settembre, varcheranno, per la prima volta, la porta rossa del loft di Cinecittà. Il vincitore della scorsa stagione del reality di Canale 5 ha scritto alcune toccanti riflessioni su un'esperienza che gli ha cambiato profondamente la vita e l'ordine ...

Daniele Bossari - un anno dopo il Grande Fratello Vip / "Il mio cuore è ancora ricolmo dell'affetto ricevuto" : Daniele Bossari, un anno dopo il Grande Fratello Vip ricorda la vittoria e fa un bilancio di quella avventura: "Il mio cuore è ancora ricolmo dell'affetto ricevuto"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Daniele Bossari a un anno dal Grande Fratello Vip : il lungo messaggio : ... la casa più spiata d'Italia dove entreranno tanti personaggi del mondo dello spettacolo. L'ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha visto trionfare Daniele Bossari. Il […]

Daniele Bossari a un anno dal Grande Fratello Vip : il lungo messaggio : Grande Fratello Vip: il lungo post del vincitore Daniele Bossari un anno dopo l’entrata dalla porta rossa Sta per tornare una nuova edizione del Grande Fratello Vip, la casa più spiata d’Italia dove entreranno tanti personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha visto trionfare Daniele Bossari. Il […] L'articolo Daniele Bossari a un anno dal Grande Fratello Vip: il ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo è il nuovo Daniele Bossari : ecco il motivo : Walter Nudo al Grande Fratello Vip: la sua storia ricorderà quella di Daniele Bossari Walter Nudo è pronto per il Grande Fratello Vip, la cui terza edizione comincerà lunedì 24 settembre. Secondo qualcuno l’attore sarà il nuovo Daniele Bossari, vincitore del 2017. Il motivo? I due, a quanto pare, hanno due storie molto simili che […] L'articolo Grande Fratello Vip, Walter Nudo è il nuovo Daniele Bossari: ecco il motivo proviene da ...

“Quella foto…”. Daniele Bossari con la cantante 20enne. E si riaccende il gossip. Ma la moglie interviene subito : Daniele Bossari, ci risiamo. Ricordate cosa è successo pochi giorni dopo il matrimonio del conduttore (e vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip) con Filippa Lagerback, sua compagna storica? Vi rinfreschiamo la memoria. Successe che in alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi sembrava (ripetiamo: sembrava) che Bossari fosse stato beccato in atteggiamenti intimi con una bionda che non era la neo moglie Filippa. Apriti cielo: ...

Daniele Bossari - sorrisi e abbracci con Dua Lipa : Daniele Bossari sta vivendo un periodo di rinnovato successo, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno. Eterno Peter Pan ed indimenticato per essere stato uno dei volti di ...

Jaguar sceglie Daniele Bossari per la campagna The Pace : Jaguar annuncia la campagna The Pace, progetto dal respiro internazionale che vede il brand in prima linea nel dettare il ritmo del cambiamento. Ispirato dalle vetture della famiglia Pace, quali F-Pace, E-Pace e l’elettrica I-Pace, la campagna vuole dare voce alla velocità dell’innovazione, raccontando l’evoluzione della realtà che stiamo vivendo. Guidata da questo spirito di […] L'articolo Jaguar sceglie Daniele Bossari per la campagna ...

Jaguar lancia la campagna "The Pace" e sceglie come volto Daniele Bossari : Il presentatore tv e conduttore radiofonico scelto come Pacesetter per la la campagna che vuole dare voce alla velocità...

Jaguar - nella campagna “The Pace” un pacesetter d’eccezione : Daniele Bossari testimonial per l’Italia : Jaguar detta il ritmo del cambiamento con la campagna the pace: Daniele Bossari pacesetter d’eccezione per l’Italia Jaguar annuncia la campagna The Pace, progetto dal respiro internazionale che vede il brand in prima linea nel dettare il ritmo del cambiamento. Ispirato dalle vetture della famiglia PACE, quali F-PACE, E-PACE e l’elettrica I-PACE, la campagna vuole dare voce alla velocità dell’innovazione, raccontando l’evoluzione della ...