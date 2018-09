lastampa

(Di sabato 15 settembre 2018) Pronti per la prima abbuffata danzereccia? Da stasera a lunedì ce n'è davvero per tutti. 'Dance Explosion' è l'ormai abituale energetica rassegna di ballo del Martinitt , via Pitteri 58, 16/22 euro, , ...