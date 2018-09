Dai ‘miseri’ guadagni dei team ai giovani talenti | Ross Brawn dà la sua ‘ricetta’

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018)contro la crisi della Formula Uno, il dirigente sportivo britannico spiega in cosa si può migliorare e quali sono le lacune alla quale porre rimedio Cosa si può fare contro la crisi della Formula Uno? Il direttore generale e responsabile sportivo del Circus,, parla prima del Gran Premio di Singapore e palesa le ‘strategie’ da apportare prima che sia troppo tardi. “La cosa a cui finora si è dato poco risalto riguarda le regole più stringenti introdotte dalla Federazione per l’ottenimento della Superlicenza. – ha spiegatoa Gazzetta dello Sport – Oggi per essere qualificati a correre in F.1 bisogna ottenere grandi risultati in F.2, F.3 o GP3, e questo comporterà l’eliminazione di qualsiasi “pay driver” di scarso talento in futuro, anche se occorrono almeno due-tre anni perché il nuovo sistema produca risultati. Noi vogliamo ...