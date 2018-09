Cynthia Nixon | Miranda in Sex and the city | perde le primarie di NY

Sfuma il sogno di Cynthia Nixon - l'attrice di "Sex and the City" perde le primarie democratiche a NY : 'Sfondare richiede un mucchio di soldi e di organizzazione', spiega Michael Miller, professore di Scienza politica al Barnard College. Cuomo, figlio di un governatore che sposò una figlia di Robert F ...

