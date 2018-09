Cultura | ecco i 19 monumenti rivendicati dalla Regione Lombardia

Rinascimento Cultura le : ecco la quinta edizione : Tema della seconda parte del festival sarà la Storia insieme alla Filosofia, la Scienza e l' Innovazione con ben nove incontri diffusi in Franciacorta.

SANTA MARIA A VICO " Settimana della Cultura ecco IL PROGRAMMA : Spettacoli teatrali, musicali, presentazione di libri e tanto altro ancora, per offrire ai nostri cittadini momenti di svago, riflessione e scambio di idee". Michele Nuzzo, consigliere incaricato ...

Roma : Cultura - estate a Maxxi con 12 mostre ed ecco anticipaioni autunno : Roma – Ancora tre settimane al Maxxi di Roma per usufruire del biglietto speciale a 7 euro che consente di visitare le dodici mostre e progetti speciali in corso, fino alla fine di agosto, con apertura straordinaria ogni giovedi’ fino alle 22. I visitatori possono scoprire le opere di oltre 40 artisti africani nelle mostre African metropolis. Una citta’ immaginaria (fino al 4 novembre) e road to justice (fino al 14 ottobre), ...