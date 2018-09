Cuffaro torna all’Ars | ma non è uno scandalo È una vittoria

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 settembre 2018) Non ho mai avuto paura di. Negli anni del suo potere, quando con percentuali bulgare vinceva in Sicilia e dietro la sua segreteria c’era la fila di clientes, non solo ero da un’altra parte ma fatico a ricordare il numero di comizi, manifestazioni, iniziative per denunciare un modello di governo che, come puntualmente accadde, avrebbe portato nel baratro quest’Isola. Ho partecipato a decine di tappe del tour in cui nelle piazze siciliane si proiettava “La mafia è bianca”, che metteva in risalto tutti gli interessi della politica e della mafia nel settore della Sanità. L’ho fatto negli anni in cui i siciliani preferirono affidarsi proprio afacendolo vincere alle elezioni regionali, era il 2006, su Rita Borsellino. Ed ero tra le migliaia di palermitani che sfilarono in corteo fin sotto la sede della presidenza della regione il giorno in cui...