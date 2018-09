Cristel Carrisi piange a Verissimo e poi svela | “Tifo Aurora Ramazzotti”

VIDEO | Al Bano e Cristel Carrisi - l'emozione di essere diventati rispettivamente nonno e mamma : Nel salotto di Verissimo, Al Bano Carrisi e la figlia nata dal matrimonio con Romina Power parlano del loro rapporto e...

Al Bano Carrisi/ Gaffe di Silvia Toffanin con la figlia Cristel : "Che papà è stato?" (Verissimo) : Al Bano e Cristel Carrisi si raccontano a Verissimo. Lui dice di non poter fare a meno della musica; lei, invece, ha lasciato vincere gli haters. (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Verissimo - Cristel Carrisi su Al Bano e Romina : “Bello vederli sereni” : Al Bano a Verissimo con Cristel Carrisi smentisce le voci sul suo ritiro La nuova stagione di Verissimo è partita alla grande: Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Al Bano e Cristel Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha smentito categoricamente le voci sul suo ritiro, smentendo anche le sue parole affidate qualche giorno fa ai microfoni di Mattino Cinque. Il 31 dicembre 2018 farà un ultimo concerto a Zakopane, città della Polonia ...

AL BANO CARRISI/ In studio con la figlia Cristel : "Io single? Non ci penso grazie a mio nipote" (Verissimo) : Al BANO e Cristel CARRISI si raccontano a Verissimo. Lui dice di non poter fare a meno della musica; lei, invece, ha lasciato vincere gli haters. (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:21:00 GMT)

Verissimo - Cristel Carrisi col padre Al Bano : ‘Hanno vinto gli haters’ : Al Bano, ospite in sabato 15 settembre a Verissimo con la figlia Cristel, smentisce categoricamente di voler abbandonare le scene. Come ha ripetuto diverse volte negli ultimi tempi anche ai microfoni del talk show spiega: “Ho detto e lo confermo che il 31 dicembre farò un ultimo concerto in Polonia e poi mi prenderò due, tre mesi di pausa per rivedere il mio corpo e tutte le cose che vanno riviste, perché nonostante i due incidenti che ho avuto ...

“Uno spreco”. Cristel Carrisi - il pensiero su mamma e papà : cosa dice di Al Bano e Romina Power : Fare infuriare Al Bano Carrisi ormai sembra alquanto facile. Questa settimana il Leone di Cellino San Marco è stato sulle prime pagine dei giornali per tre giorni consecutivi: prima l’annuncio del ritiro dalle scene musicali, poi la smentita. E così Al Bano Carrisi ha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019: “Ma solo di tre mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di ...

Albano a Verissimo con la figlia Cristel Carrisi : le parole su Romina e Loredana : Verissimo ospiti Albano e Cristel Carrisi: cosa hanno detto padre e figlia Albano Carrisi è tornato in tv. Questa volta con la figlia Cristel, che lo ha reso nonno da poco. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 15 settembre. Il cantante di Cellino […] L'articolo Albano a Verissimo con la figlia Cristel Carrisi: le parole su Romina e Loredana proviene da Gossip e Tv.

Verissimo - Cristel Carrisi col padre Al Bano : ‘Hanno vinto gli haters’ : Al Bano, ospite in sabato 15 settembre a Verissimo con la figlia Cristel, smentisce categoricamente di voler abbandonare le scene. Come ha ripetuto diverse volte negli ultimi tempi anche ai microfoni del talk show spiega: “Ho detto e lo confermo che il 31 dicembre farò un ultimo concerto in Polonia e poi mi prenderò due, tre mesi di pausa per rivedere il mio corpo e tutte le cose che vanno riviste, perché nonostante i due incidenti che ho avuto ...