Crisi Venezuela | Almagro | Osa | | non escludiamo intervento militare

Venezuela - emergenza profughi : vertice a Quito/ Ultime notizie - Crisi coinvolge tutto Sud America : Venezuela, emergenza profughi: vertice a Quito. Ultime notizie, crisi coinvolge tutto Sud America, secondo l'Oim livelli vicini a quelli del Mediterraneo(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:46:00 GMT)

Venezuela - l’emergenza profughi colpisce tutto il Sud America. In programma vertice a Quito per gestire la Crisi : In America Latina per far fronte alla crisi dei migranti in fuga dal Venezuela si moltiplicano iniziative nazionali e regionali: Colombia e Perù al termine di una riunione a Bogotà, hanno annunciato di aver stipulato un accordo per scambiarsi informazioni sulle centinaia di Venezuelani che accolgono, al fine di evitare che i migranti ricevano assistenza in più di un Paese “limitando le possibilità per altri”. È il primo passo ...

Sud America - raid violenti e xenofobia : nessuno vuole i profughi del Venezuela. “Crisi come quella del Mediterraneo” : Le immagini dei campi improvvisati di profughi venezuelani dati alle fiamme da orde di brasiliani adirati che con violenza hanno cercato fisicamente di rispedire i migranti oltre il confine nazionale, danno bene l’idea del clima di tensione che si respira in Brasile. Nello stato del Roraima, al confine amazzonico con il Venezuela, è stato necessario l’invio delle forze armate per riportare la calma. Il timore è che anche in altri Paesi possano ...

Venezuela in Crisi - boom delle criptovalute per difendersi dall’iperinflazione : Per i Venezuelani l’accesso alla valute digitali si è trasformato in uno spiraglio di libertà personale e, soprattutto, in un sistema per salvaguardare i propri soldi, senza dover correre a spenderli non appena ricevuti, per evitare che siano mangiati dall’implacabile aumento dei prezzi. Il fenomeno è accompagnato da un incremento vertiginoso degli esercizi commerciali che adottano la criptovaluta come mezzo di ...

Migranti - Oim : Crisi Venezuela quasi come quella del Mediterraneo : "La crisi migratoria in Venezuela potrebbe eguagliare quella del Mediterraneo". E' l'allarme lanciato dall'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Molti Venezuelani hanno scelto di ...

Crisi Venezuela - Maduro ammette gli errori del modello socialista e Caracas resta al buio : Il regime “chavista” di Nicolas Maduro in Venezuela inizia ad ammettere che il modello socialista non funziona, ma le misure studiate per combattere la Crisi devastante appaiono ridicole. Intervenendo a una riunione di partito, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, avrebbe usato parole molto dure contro il suo stesso partito socialista, fondato da Hugo Chavez, l’ex comandante in capo deceduto nel 2013. Ai suoi compagni, ...

Crisi in Venezuela : inflazione tocca livelli record : Interpellato da Reuters il ministero dell'economia del governo Maduro non ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo della Crisi del paese, Crisi le cui cause sono in parte da attribuire alle ...