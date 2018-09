Crisi | dialogo sopra ai massimi sistemi economici A chi mi affiderei nella prossima

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 settembre 2018) Chiedo scusa a tutti se, in questa particolare occasione, mi permetto di “scimmiottare” nientemeno che Galileo Galilei quando scrisse in sintesi in un libro i suoi studi cosmologici per aprire una approfondita discussione su quale delle due teorie, la tolemaica o la copernicana, dovesse avere prevalenza sul piano scientifico. Qui, invece che di astronomia ci occuperemo di “macroeconomia” e dei dialoghi che in questi giorni si sono accesi a disputare la correttezza, o meno, della teoria (non nuova per la verità) della Secular stagnation ovvero di una stagnazione economica di lunghissima durata (secolare appunto) che potrebbe insorgere se dopo una recessione non venissero presi subito adeguati interventi capaci di rimettere in moto rapidamente il motore della ripresa e dello sviluppo economico. Ad avviare questa disputa è stato Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel per l’Economia 2001, ...