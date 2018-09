Costretta a lavorare fino al giorno del parto | barista condannato

Costretta a lavorare fino al giorno del parto : datore condannato per estorsione : La ragazza sarebbe stata Costretta a lavorare fino al giorno precedente al parto e poi a riprendere le sue mansioni appena venti giorni dopo in lieto evento per le continue minacce di licenziamento . Per l'accusa e il giudice il comportamento del datore di lavoro si configura come un vera e propria estorsione.Continua a leggere