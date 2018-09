Cosenza | medico puliva seppie in ospedale | licenziato

MEDICO PULISCE LE SEPPIE IN OSPEDALE : LICENZIATO/ Singolare disavventura per un dottore di Cosenza : Cosenza, PULISCE le SEPPIE in OSPEDALE e viene LICENZIATO: a Praia a Mare un MEDICO sorpreso a preparare il pesce sul posto di lavoro, immediata la sanzione(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 01:10:00 GMT)

