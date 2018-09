Coppia | schietti o taciturni? Ve lo svela il segno zodiacale

vanityfair

(Di sabato 15 settembre 2018) Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)Ariete (21 marzo - 19 aprile)Leone (23 luglio - 22 agosto)Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)Gemelli (21 maggio - 20 giugno)Toro (20 aprile - 20 maggio)Cancro (21 giugno - 22 luglio)Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)Pesci (19 febbraio - 20 marzo)Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)Vergine (23 agosto - 22 settembre)Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)Dire la propria opinione, esprimere il proprio pensiero è essenziale in molte relazioni. Anche se all’inizio potrebbe sembrare difficile, è spesso l’unico modo per sciogliere i nodi e riportare l’amicizia o lain pista. L’astrologia può aiutare a prevedere se è possibile sollevare argomenti difficili con facilità. Alcuni segni zodiacali sono aperti al dialogo e al confronto di natura, come Gemelli, Ariete o Sagittario. Non hanno alcun problema a dire quello che pensano e ...