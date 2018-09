Coppa Agostoni 2018 | Gianni Moscon | “Vincere è bellissimo | che liberazione! La condizione

Ciclismo : Moscon vince la Coppa Agostoni : ANSA, - ROMA, 15 SET - Gianni Moscon torna alle gare, dopo la squalifica rimediata al Tour de France, manata a Elie Gesbert,, e dimostra di essere già in forma mondiale. Il 24enne trentino oggi ha ...

VIDEO Gianni Moscon vince la Coppa Agostoni : gli highlights della gara - attacco e volata trionfali : Gianni Moscon è stato letteralmente sbalorditivo e ha vinto la Coppa Agostoni 2018, grande classica del calendario italiano. Il 24enne trentino, al rientro in gara dopo la squalifica di cinque settimane per aver dato un pugno a un avversario durante il Tour de France, è scattato a 60 km dal traguardo e poi nel finale ha sconfitto Taaramäe in volata. Di seguito il VIDEO con gli highlights della Coppa Agostoni 2018 e la vittoria di Gianni ...

Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon! Successo liberatorio e messaggio a Cassani per i Mondiali : Gianni Moscon conquista subito il Successo al rientro in corsa e trionfa in grande stile nella 72ma edizione della Coppa Agostoni. Il 24enne trentino reagisce così nel migliore dei modi al periodo di stop per la squalifica subita dopo la manata data al francese Elie Gesbert al Tour de France. Il corridore del Team Sky è stato assoluto protagonista della corsa odierna, andando all’attacco a 60 km dal traguardo e poi battendo nel finale allo ...

Ciclismo : c'è la Coppa Agostoni - torna Moscon. Diretta gazzetta. it dalle 15 : test per innsbruck - La corsa dello Sport Club Mobili Lissone si presenta come un primo test importante per i Campionati del Mondo di fine mese a Innsbruck, in Austria. Saranno al via 4 squadre del ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : appuntamento importante in vista del Mondiale - c’è Gianni Moscon : Tempo di classiche italiane come di consueto per il fine estate/inizio autunno del Ciclismo. Sabato si aprirà il Trittico Regione Lombardia con la 72ma edizione della Coppa Agostoni. appuntamento davvero importante per quanto riguarda questo finale di stagione: soprattutto Davide Cassani, che schiera al via la propria nazionale, dovrà trarre indicazioni fondamentali per quanto riguarda il Mondiale di Innsbruck. Al via anche diverse compagini ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Torna Gianni Moscon : Tornano le classiche italiane e sabato si aprirà il Trittico Regione Lombardia con la 72ma edizione della Coppa Agostoni. La corsa brianzola vedrà i corridori affrontare 199 km con partenza e arrivo a Lissone, caratterizzati dall’impegnativo circuito Lossilo, che farà una selezione decisiva in gruppo. Tanti i corridori di livello che vedremo in azione, con Damiano Caruso che guiderà la nazionale italiana, Sonny Colbrelli che cercherà il bis, ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il percorso ai raggi X. Tracciato mosso - possibili attacchi sul Lissolo : Sabato 15 settembre si svolgerà la Coppa Agostoni 2018, primo appuntamento del Trittico Lombardo. La classica di Lissone quest’anno ha suscitato particolare interesse da parte di diverse squadre World Tour (AG2R, Team Sky, Bahrain-Merida e UAE Emirates), in modo che i rispettivi corridori possano sfruttare la corsa come test prima del Mondiale di Innsbruck il prossimo 30 settembre. Il percorso della 72a edizione della Coppa Agostoni non ...

Ciclismo – Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi : weekend italiano per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini : Nippo Vini Fantini Europa OVini: weekend italiano con la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi Al via il caldo “settembre italiano” della Nippo Vini Fantini Europa OVini. Sabato la Coppa Agostoni, domenica la Coppa Bernocchi. Gli #OrangeBlue al via con una formazione studiata per provare a essere competitivi sia per la Ciclismo Cup che per il massimo risultato. Al via il caldo settembre italiano che vedrà gli #OrangeBlue impegnati sulle ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : il ritorno di Gianni Moscon. Una pedina fondamentale per Cassani verso i Mondiali : Alla Coppa Agostoni Gianni Moscon farà il suo ritorno in corsa. Oggi è scaduta la squalifica di cinque settimane che l’UCI aveva inflitto al 24enne trentino in seguito alla manata data al francese Elie Gesbert nella quindicesima tappa del Tour de France, che gli era costata anche l’espulsione dalla Grande Boucle. Ora Moscon è quindi nuovamente libero di tornare a correre e sabato lo vedremo già in azione. Come dichiarato oggi in un’intervista, ...

Coppa Agostoni 2018 : data - programma - orari e tv : Sabato 15 settembre si correrà la 72ma edizione della Coppa Agostoni. La classica brianzola aprirà anche quest’anno il Trittico Regione Lombardia. I corridori dovranno affrontare un percorso di 199 km con partenza e arrivo a Lissone, caratterizzato dall’impegnativo circuito Lossilo, da ripetere quattro volte. Tanti i corridori di livello attesi tra cui Sonny Colbrelli, Sacha Modolo, Marco Canola, Damiano Caruso e anche il francese Romain ...