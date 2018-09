Copertina del Time su Salvini | propaganda americana | talento fotografico italiano

Salvini sulla Copertina del Time/ Ultime notizie - l’intervista “Chiamatemi razzista quanto volete…” : Salvini in copertina sul Time “Nuovo volto dell’Europa”. UlTime notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:27:00 GMT)

Salvini nella Copertina del Time : 'Il nuovo volto in Europa - zar immigrazione'. E intanto è scontro con Draghi : Nell'articolo, una lunga intervista rilasciata dal vicepremier al magazine, in cui vengono affrontate diverse questioni, immigrazione, economia, rapporti con l'America First di Donald Trump, rapporti ...

SALVINI SULLA Copertina del TIME/ Ultime notizie “Il politico più influente del paese - e la Lega vola” : SALVINI in COPERTINA sul TIME “Nuovo volto dell’Europa”. UlTIME notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:01:00 GMT)

Salvini conquista la Copertina di Time : 'Il nuovo volto dell'Europa' : Molti gli italiani illustri che nel tempo hanno conquistato la copertina di Time: non solo Berlusconi nel 2011, descritto come 'L'uomo dietro l'economia più pericolosa al mondo', e Monti nel 2012, '...

Salvini conquista la Copertina di Time 'Il nuovo volto dell'Europa' : Molti gli italiani illustri che nel tempo hanno conquistato la copertina di Time: non solo Berlusconi nel 2011, descritto come 'L'uomo dietro l'economia più pericolosa al mondo', e Monti nel 2012, '...

"Nuovo volto d'Europa" : Salvini in Copertina su Time/ Ultime notizie : lo “zar dell’immigrazione” si racconta : Salvini in copertina sul Time “Nuovo volto dell’Europa”. UlTime notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:38:00 GMT)

Salvini in Copertina sul Time : «Il nuovo volto dell'Europa» : Salvini in copertina sul Time. «Il nuovo volto dell'Europa», titola l'ultimo numero della rivista Usa che definisce il ministro dell'Interno «lo zar...

Salvini su Copertina Time : volto dell'Ue : 18.23 "Il nuovo volto dell'Europa".Così titola Time, che dedica la copertina a Salvini, definendolo "lo zar dell'immigrazione in Italia che sta portando avanti la missione di disfare la Ue". Si parla di Salvini "come l'uomo più temuto in Ue", "il capitano che sta scuotendo l' establishment europeo e che minaccia di rovesciare un sistema politico che è stato travolto dall'ondata populista". Salvini replica: "Ci alleiamo con altri paesi europei ...

Salvini in Copertina sul Time : «Il nuovo volto dell'Europa» : Salvini in copertina sul Time. «Il nuovo volto dell'Europa», titola l'ultimo numero della rivista Usa che definisce il ministro dell'Interno «lo zar...

Salvini sulla Copertina di Time : 'il volto nuovo dell'Europa' : Roma, 13 set., askanews, - Il settimanale statunitense Time dedica a Matteo Salvini la copertina del numero in uscita il 24 settembre. Il vicepremier è ripreso in bianco nero - un primissimo piano in ...

"Il volto nuovo dell'Europa". Salvini va in Copertina sul Time : Matteo Salvini sulla copertina del Time. L"ultimo numero, in edicola dal 24 settembre, della nota rivista ha come storia principale quella del leader della Lega.La fotografia in primo piano del ministro dell"Interno è in bianco e nero e il titolo scelto dal Time è netto: "Il nuovo volto dell"Europa". Sottotitolo: "È in missione per disfare la Ue".Il ministro è stato intervistato da Vivienne Walt. Al centro del suo dialogo con il corrispondete ci ...

Matteo Salvini sulla Copertina del Time : “Lo zar dell’immigrazione in missione per disfare l’Unione Europea” : Matteo Salvini finisce sulla copertina del settimanale americano Time. "Il nuovo volto dell'Europa: Matteo Salvini, lo zar dell'immigrazione in Italia. E' in missione per disfare l'Unione Europea" è il titolo del servizio con intervista dedicato al ministro dell'Interno e vicepremier del governo Conte.Continua a leggere

Matteo Salvini conquista la Copertina del Time : Il celebre settimanale americano Time dedica la sua copertina a una foto in bianco e nero di Matteo Salvini con il titolo: "Il nuovo volto dell'Europa". Sottotitolo: "Matteo Salvini, lo zar dell'immigrazione in Italia. È in missione per disfare l'Unione Europea".In passato altri politici italiani si erano guadagnati la prestigiosa copertina: tra gli altri. Mussolini (otto volte) e Berlusconi. A sinistra Togliatti, Berlinguer, Veltroni, ...

«Il nuovo volto dell’Europa» : Salvini in Copertina sul Time Italiani in prima pagina : foto : L’intervista al vicepremier nel numero che uscirà il 24 settembre: i temi sono immigrazione, lavoro, rapporti con la Russia e con gli Stati Uniti