Continue notifiche per la deframmentazione di Huawei P8 Lite 2017 | utile alla memoria?

optimaitalia

: Continue notifiche per la deframmentazione di #HuaweiP8Lite2017: utile alla memoria? - OptiMagazine : Continue notifiche per la deframmentazione di #HuaweiP8Lite2017: utile alla memoria? - pezzodilupoo : penso che disattiverò twitter, non ne posso più di queste continue discussioni tra fandom e per lo più è un brutto… - DavideRonca : @nefelef È ottimo per le pubblicità e gli inserzionisti, ma voyeurismo e beghe sono all'ordine del giorno. Il fatto… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo perP8, come è normale che sia, ha creato una corrente di utenti tutto sommato soddisfatta sullo stato di salute complessivo del device, ma anche chi non si ritiene così contento. Di recente, attraverso un nostro approfondimento, abbiamo cercato di inquadrare al meglio la situazione dal punto di vista dellainterna dopo la distribuzione dell'ultimissima patch, trattandosi probabilmente dell'argomento più caldo per chi si ritrova con questo smartphone.Un altro fenomeno piuttosto diffuso per il pubblico in questione riguarda l'apparizione della notifica con cui, da un po' di tempo a questa parte, diversi possessori di unP8vengono invitati a portare a termine ladel dispositivo. Serve davvero a qualcosa? Ci ritroveremo un modello più performante e magari con un ...