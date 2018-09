Con oltre tre ore di musica e balletti | il concerto di Claudio Baglioni è un' opera pop

Fiducia Consumatori Univ. Michigan : dato oltre le attese a settembre : Cresce l'ottimismo degli americani verso l'economia. Questo emerge dall'indice sulla Fiducia dei consumatori redatto dall'Universitrà del Michigan relativo al mese di settembre.

Stati Uniti - cresce oltre le attese la fiducia Consumatori Michigan : Teleborsa, - In aumento la fiducia dei consumatori USA, che supera le attese di mercato, nel mese di settembre. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan, l'indice del ...

Stati Uniti - cresce oltre le attese la fiducia Consumatori Michigan : In aumento la fiducia dei consumatori USA, che supera le attese di mercato, nel mese di settembre. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan, l'indice del sentiment dovrebbe ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 debutta Con oltre 4.7 milioni di telespettatori : Ottima partenza per Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 che segna il ritorno di Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, che con i primi due episodi della seconda stagione ha vinto il prime time del 13 settembre con 4.770.000 telespettatori, per uno share del 22,4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 telespettatori pari al 9.6% di share. Bene su Rai2 l’incontro valido per i ...

Il Super tifone Mangkhut minaccia le Filippine Con venti di 205 km/h : oltre 4 milioni di persone a rischio [MAPPE] : 1/11 ...

NasConde in casa quattro piante e oltre 260 gr. di marijuana - nei guai 62enne di Maglie - : I Carabinieri dell'Aliquota Operativa dipendente del Nor della Compagnia Maglie, nella cittadina salenitina, in seguito a un servizio specifico finalizzato al contrasto dei reati in materia di ...

Previsioni Meteo - nuova ondata di caldo in arrivo in Europa Con l’Uragano “Helene” : temperature ben oltre i 30°C la prossima settimana [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo - oltre i 30°C su gran parte d’Europa - fino a 36°C in Spagna : l’ondata di caldo Continua [MAPPE] : 1/7 ...

Lavoro - Istat : “Nel seCondo trimestre occupati oltre il livello pre crisi. Ma sono di più quelli a termine e part time” : Nel secondo trimestre del 2018, come emerso a fine maggio, il numero di italiani che hanno un Lavoro ha superato il livello precedente alla crisi del 2008. Mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 10,7%, in flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,3 punti su base annua, toccando il livello più basso da sei anni. Lo rileva l’Istat, aggiungendo che allo stesso livello di occupati del 2008 corrisponde una ...

Legionella - uomo di 82 anni muore di polmonite dopo aver Contratto il batterio. “Oltre 200 casi di Contagio in Lombardia” : C’è un’altra vittima della polmonite da Legionella in Lombardia. Un uomo di 82 anni, residente in provincia di Lecco, è morto infatti dopo all’ospedale di Desio, dove era arrivato due giorni fa in arresto cardiocircolatorio. A darne notizia è l’Asst di Monza: secondo gli esperti gli “esami diagnostici specifici” a cui è stato sottoposto l’anziano “avrebbero evidenziato un quadro compatibile con diagnosi ...

Sentenza Mondo di Mezzo : diverse Condanne per reati oltre mafia : Roma – Non solo condanne per mafia. I giudici della terza sezione della Corte d’Appello hanno assegnato ad altre 13 persone pene per una serie di reati tra cui turbativa d’asta, truffa, corruzione. In particolare sono stati condannati Antonio Esposito, 2 anni e 1 mese, Giovani De Carlo, 2 anni, Mirko Coratti (ex presidente dell’Assemblea Capitolina), 4 anni e 6 mesi, Sandro Coltellacci, 4 anni e 6 mesi, Franco Figurelli, ...

Calcio oltre la VAR - Con l'IA si potranno prevedere infortuni e fare mercato : Dopo l'arrivo della VAR in Serie A che ha cambiato il rapporto tra Calcio e tecnologia, la novità arriva dall' Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale ...

Cartomante di Perugia nasCondeva al fisco oltre 4 milioni di euro : denunciata : Ha incassato oltre quattro milioni di euro in quattro anni "completamente in nero", secondo la guardia di finanza di Perugia, una Cartomante che è stata denunciata a piede libero. Secondo le fiamme gialle disponeva di una "vera e propria organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo umbro.Il gip ha già disposto il sequestro preventivo delle somme ritenute evase, nelle quali sono ricomprese le quote di sei società e ...

Oltre cento studiosi di università italiane e straniere per il Convegno della Società italiana di eConomia agraria - Sidea - . Perugia - 13 " 15 settembre 2018 : "Metamorfosi verde: Agricoltura, Cibo, Ecologia" è il 55° convegno della Società italiana di economia agraria , Sidea, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2018 a Perugia, nella Sala dei Notari e nel Complesso Monumentale di San Pietro. , UMWEB, Perugia. L'iniziativa, organizzata con il ...