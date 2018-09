Clima | Parigi e Bruxelles propongono Giornata europea senza auto

Clima : gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : Secondo un report pubblicato oggi a San Francisco, in occasione dell’apertura del summit mondiale sul Clima, nel 2025 gli Stati Uniti non riusciranno a rispettare gli obiettivi di riduzione di biossido di carbonio e di altri gas serra previsti dall’Accordo di Parigi. Le emissioni che dovevano ridursi del 26% scenderanno solo del 17% nel 2025 rispetto ai livelli del 2005. Oggi sindaci, governatori, funzionari eletti e capi di tutto il ...

Clima - Thailandia : nessuna intesa per la bozza sulle linee guida per l’attuazione dell’Accordo di Parigi : I delegati dei paesi membri delle Nazioni Unite, riuniti a Bangkok per una conferenza internazionale, non sono riusciti a raggiungere un’intesa riguardo una bozza delle linee guida per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, siglato nel 2015. L’incontro di Bangkok aveva come obiettivo l’adozione di un testo da presentare alla conferenza Cop24 di Katowice, in Polonia, che si terrà a dicembre. A impedire il ...

Parigi - migliaia di persone presenti alla marcia per il Clima : migliaia di persone hanno partecipato, a Parigi, alla marcia per il clima, per chiedere che il tema diventi una priorità del governo dopo le dimissioni del ministro per la Transizione Ecologica, ...

Clima - Accordo di Parigi : pescatori e agricoltori thailandesi protestano a Bangkok : pescatori e agricoltori thailandesi, i cui mezzi di sostentamento sono minacciati dai cambiamenti Climatici, stanno protestando a Bangkok, dove si tengono i negoziati Onu conseguenti all’Accordo di Parigi sul Clima. Nella capitale thailandese circa 200 manifestanti si sono riuniti davanti al quartier generale regionale delle Nazioni Unite, dove i delegati discutono sull’attuazione delle misure concordate dalle potenze mondiali ...

Accordo di Parigi sul Clima - Unfccc : a Bangkok “l’ultima opportunità” prima della COP24 : Alla vigilia del meeting che si terrà nella capitale thailandese, le Nazioni Unite sollecitano i Paesi a impegnarsi nel definire le linee guida sui cambiamenti Climatici nell’ambito nei prossimi incontri in programma a Bangkok. I rappresentanti dei governi di tutto il mondo si riuniranno da martedì a domenica per preparare le linee guida per l’attuazione dell’Accordo di Parigi da adottare in occasione della conferenza annuale ...