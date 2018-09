CLASSIFICA VUELTA 2018 Yates maglia rossa | Mas e Lopez conquistano il podio! 20^ tappa

Vuelta a España 2018 : Enric Mas strepitoso! Successo di tappa e seconda piazza in CLASSIFICA - Simon Yates in trionfo : Ci si aspettava tantissimo dalla ventesima tappa della Vuelta a España 2018. Partenza da Andorra Escaldes e arrivo in vetta al Coll de la Gallina: soli 97 chilometri, con sei GPM da affrontare. Le attese non sono state deluse, ma Simon Yates ha controllato al meglio la situazione gestendo il largo vantaggio a disposizione e portandosi a casa il Successo finale. Tanti cambi di fronte in chiave vittoria di tappa: a spuntarla è stato il ...

CLASSIFICA VUELTA a España 2018 : Simon Yates in trionfo - la maglia rossa è sua! Mas e Lopez sul podio : Simon Yates ha vinto la Vuelta a España 2018. Il britannico della Mitchelton Scott ha amministrato la situazione nell’ultimo tappone di montagna e ha così vestito la maglia rossa più bella, quella che conta davvero: domani la passerella di Madrid lo incoronerà definitivamente e gli consegnerà il suo primo Grande Giro. Sul podio salgono anche il giovane spagnolo Enric Mas e il colombiano Miguel Angel Lopez che nell’ultima frazione ...

Vuelta a España 2018 : Simon Yates ipoteca la CLASSIFICA generale. Domani al britannico basterà amministrare : Un dominio assoluto e davvero incontrastato. Questa volta difficilmente può riaccadere ciò che è successo qualche mese fa al Giro d’Italia, quando Simon Yates aveva dato spettacolo nelle prime due settimane, salvo poi crollare proprio nell’ultimo week-end. Alla Vuelta a España 2018 il corridore britannico si è gestito al meglio venendo fuori proprio sul finale e, ora che ha la Maglia Rossa praticamente in cassaforte, deve solo ...

Vuelta 2018 - CLASSIFICA e risultati dopo la tappa 19 : Ad Andorra trionfa Thibaut Pinot, seguito a pochi secondi da Simon Yates: il britannico guadagna 1'13'' su Alejandro Valverde e ipoteca il successo finale

CLASSIFICA VUELTA a España 2018 : Simon Yates ipoteca la maglia rossa - 1’38” su Alejandro Valverde! : Simon Yates ha ipotecato la conquista della maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2018. Il britannico ha attaccato a 10 chilometri dal traguardo della 19^ tappa con arriva in salita ad Andorra Naturlandia e ha guadagnato 1’07” su Alejandro Valverde. Ora l’alfiere della Mitchelton Scott può vantare 1’38” di vantaggio sullo spagnolo quando manca soltanto la durissima frazione di montagna in programma domani per conoscere ...

Vuelta 2018 - CLASSIFICA e risultati dopo la tappa 18 : Finale a sorpresa: per pochi metri arriva la fuga composta da Bystrom e Wallays. Vince quest'ultimo, che beffa i grandi delusi Sagan e Viviani, terzo e quarto all'arrivo

CLASSIFICA VUELTA a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Alejandro Valverde ed Enric Mas in lotta : Come previsto la diciottesima tappa della Vuelta a España 2018 non ha portato distacchi ai vertici della Classifica generale, con i big che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa con un vantaggio di 25” nei confronti dello spagnolo Alejandro Valverde e 1’22” su Enric Mas. Il migliore italiano è sempre Gianluca Brambilla, che si trova in quindicesima posizione a 11’35”. Di seguito la Classifica ...

