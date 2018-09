Cina | tifone Mangkhut | 50 000 pescatori richiamati a terra

Allarme tra Filippine - Cina e Hong Kong : supertifone Mangkhut in arrivo - e' piu' forte di Florence : Ciclone tropicale Mangkhut ad un passo dalle coste asiatiche. Altro disastro in arrivo oltre Florence. La stagione degli uragani sta per entrare nel vivo sia nell'Atlantico che nel Pacifico : due...

Allerta massima tra Cina e Filippine : arriva il devastante tifone Mangkhut di categoria 5 : Oceani pieni di cicloni tropicali. Oltre Florence in arrivo anche Mangkhut sull'Asia. massima Allerta. Proprio ieri sera vi parlavamo dell'elevato numero di cicloni tropicali presenti tra oceano...

Giappone - Jebi si avviCina come un tifone potenzialmente letale : attesi venti fino a 160 km/h - alluvioni lampo e frane [MAPPE] : 1/12 ...

Cina : il tifone Yagi provoca 3 vittime - evacuate oltre 200mila persone : Il passaggio del tifone Yagi in Cina ha provocato la morte di 3 persone e ne ha costrette altre 200mila ad abbandonare le proprie case nella provincia costiera Zhejiang, nell’est del Paese. Sei al momento i feriti. Il tifone, che aveva già colpito le Filippine, a Shanghai ha provocato il crollo di un cartellone in un centro commerciale, causando la morte di 3 pedoni e il ferimento di altre 6 persone. L'articolo Cina: il tifone Yagi provoca ...