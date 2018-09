Cina - Hong-kong | e' allerta massima Arriva il tifone Mangkhut dopo aver devastato le

Allarme tra Filippine - Cina e Hong Kong : supertifone Mangkhut in arrivo - e' piu' forte di Florence : Ciclone tropicale Mangkhut ad un passo dalle coste asiatiche. Altro disastro in arrivo oltre Florence. La stagione degli uragani sta per entrare nel vivo sia nell'Atlantico che nel Pacifico : due...

Cina - tutto pronto per il ponte sull’acqua più lungo del mondo : 55 km da Hong Kong a Macao a prova di terremoti e super tifoni [GALLERY] : 1/16 ...

Il ponte più lungo del mondo : «55 km sul mare - costato 20 miliardi». Collegherà la Cina a Macao e Hong Kong : Quello da Hong Kong a Zhuhai e Macao non è però solo un ponte, ma un modo per collegare città e territori e far crescere l'economia a dismisura: Macao e Hong Kong sono infatti regioni autonome, ...

Cina - ponte dei record verso l'apertura : da Hong Kong a Macao sul mare - : Dopo otto anni di lavoro e investimenti per oltre 20 miliardi di dollari il viadotto dovrebbe essere inaugurato entro pochi mesi. Ridurrà i tempi di percorrenza da 3 ore a 30 minuti. Restano ...