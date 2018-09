Ci attende una catastrofe | 152mila morti all' anno per il clima

Paradiso non può attendere - il leader dei Thegiornalisti non si ferma più : «Una nuova canzone per tutti» : Un'estate in Paradiso. Facile, se hai la penna più prolifica, e munifica, dell'attuale pop italiano. leader di Thegiornalisti, autore ricercatissimo, vista la sua attitudine al tormentone, Tommaso ...

Formula 1 o Indycar : quale il futuro di Alonso? Michael Andretti attende una risposta entro metà agosto : A metà stagione di Formula 1 e con le ultime tre annate trascorse all'insegna di problemi in pista e un buon carico di frustrazione, non è ancora chiaro quello che sarà il futuro di Fernando Alonso . ...

Eclissi lunare - milioni di persone col naso all’insù : “Si apprezza il valore della Luna solo quando si assenta - allora ci si spaventa e si attende il suo ritorno” : milioni di persone in tutto il mondo col naso all’insù per ammirare l’Eclissi Lunare più lunga del secolo: accanto al satellite anche Marte, brillante come di raro accade. Una congiunzione per che oltre un’ora ha affascinato e incantato gran parte della popolazione del pianeta. L’Eclissi Lunare, visibile – parzialmente o totalmente dall’Africa all’Australia, passando per Europa e Asia è iniziata ...

Juve - la polisportiva può attendere : le canotte da basket sono una strategia di merchandising : Un'operazione di marketing per conquistare il mercato USA o il preludio di uno sbarco nel mondo del basket? Mistero svelato oggi, al momento nulla più di una strategia di merchandising, ma l'idea di ...

Fc Crotone calcio - la società attende con fiducia la sentenza del Tribunale federale della Figc : Il Football Club Crotone attende con fiducia la decisione che il Tribunale federale della Figc emetterà nelle prossime ore ribadendo

Pisa - ha una reazione allergica dopo cena : muore 24enne - si attende l'esito dell'autopsia : La procura ha sequestrato il ristorante disposto accertamenti sulle materie prime usate. Non era la prima volta che mangiasse lì