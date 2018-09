Chiuso per 2 anni il ponte di Paderno D' Adda | Non è sicuro

Paderno d'Adda - Chiuso il ponte San Michele per rischio sicurezza - : Interrotto il traffico di veicoli e treni sulla struttura che unisce la provincia di Lecco a quella di Bergamo. La decisione è stata presa la sera del 14 settembre, sulla base di indicazioni tecniche

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : primo quarto Chiuso sul 25 pari - per gli azzurri bene Datome e Brooks : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

Napoli - reparto Chiuso per il party. L'ex primario al giudice : 'Fanno tutti così' : Dunque, si è difeso. E lo ha fatto dinanzi al giudice del Tribunale civile, rilanciando in modo formale un concetto che era trapelato nel pieno della bufera che lo ha investito. Siamo ai piani alti ...

Napoli - reparto Chiuso per il party. L?ex primario al giudice : «Fanno tutti così» : Dunque, si è difeso. E lo ha fatto dinanzi al giudice del Tribunale civile, rilanciando in modo formale un concetto che era trapelato nel pieno della bufera che lo ha investito. Siamo ai piani...

Tunnel Chiuso per lavori di manutenzione : 'Siamo consapevoli che i lavori renderanno il traffico meno scorrevole, ma la sicurezza è sempre al primo posto e la cronaca nazionale di queste ultime settimane, purtroppo, lo ha ricordato ancora ...

Inter - a mercato Chiuso la società valuta operazioni importanti in vista di gennaio e luglio [DETTAGLI E FOTO] : 1/6 ...

Fenati - il caso è Chiuso - la FMI non perdona : “revocata la licenza sportiva!” : Giustizia sportiva FMI: sospensione di ogni attività sportiva e federale nei confronti di Romano Fenati e avvio di un procedimento disciplinare In data 11 settembre 2018, il Tribunale Federale della FMI si è riunito per esaminare la richiesta di misure cautelari nei confronti di Romano Fenati presentata dal Procuratore Federale Antonio De Girolamo. A carico di Romano Fenati (vice presidente del Moto Club Accademia ...

Federica Pellegrini è un capitolo Chiuso - Magnini spiega il perchè : “impossibile rimanere amici” : Filippo Magnini risponde alle frecciatine ricevute da Federica Pellegrini, la nuotatrice aveva ammesso in occasione del suo compleanno di non essere più in contatto con l’ex fidanzato Da quando Filippo Magnini ha incontrato Giorgia Palmas la sua vita è cambiata. L’ex nuotatore, uscito a pezzi dalla storia d’amore con Federica Pellegrini, con l’ex Velina ha voltato pagina. L’ex capitano della Nazionale italiana ...

Aeroporto Bologna - il Guglielmo Marconi Chiuso per lavori dal 14 al 18 settembre : Si avvicina il periodo di chiusura programmata di 4 giorni dell ' Aeroporto di Bologna per consentire i lavori di rifacimento di 1.000 metri della pavimentazione della pista di volo. Il Guglielmo ...

Alstom - Chiuso il contratto per la linea 3 della metro di Mumbai : Alstom si aggiudica il contratto per la linea 3 della metropolitana di Mumbai. Il Gruppo francese che opera nel settore della costruzione di treni, ha concluso un ordine di circa '315 milioni per la ...

Incidenti : Padova - sulla A13 Chiuso svincolo per Bologna - traffico per Milano deviato : Padova, 10 set. (AdnKronos) - Dalle 13.40 risulta chiuso lo svincolo per la A13 per chi viaggia in carreggiata ovest della A4 (direzione Milano). A causare la chiusura dello svincolo è stato un incidente che coinvolge due mezzi pesanti, in competenza di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffi

“FENATI HA PROVATO AD AMMAZZARMI”/ Video Moto2 Misano - Manzi non lo perdona : “Con lui ho Chiuso” : “FENATI ha PROVATO ad AMMAZZARMI”. Manzi non lo perdona: “Con lui ho chiuso”. Tensione nel post gara del GP di Misano di Moto2 per il gesto folle del pilota del Team Sniper, Video(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Milano - istituto Chiuso per la presenza di scarafaggi : Un episodio increscioso sta tormentando la scuola primaria di via Brunacci, zona Navigli (Milano). L’edificio sarebbe invaso dagli scarafaggi. In verità, lo scorso Luglio erano stati attuati gli opportuni interventi di disinfestazione per liberare i locali dell’istituto dalla presenza molesta di tali creature; evidentemente non sono bastati. Una trentina di bambini della scuola materna comunale (facente parte dello stesso plesso) ...

Milano - istituto Chiuso per la presenza di scarafaggi : Un episodio increscioso sta tormentando la scuola primaria di via Brunacci, zona Navigli (Milano). L’edificio sarebbe invaso dagli scarafaggi. In verità, lo scorso Luglio erano stati attuati gli opportuni interventi di disinfestazione per liberare i locali dell’istituto dalla presenza molesta di tali creature; evidentemente non sono bastati. Una trentina di bambini della scuola materna comunale (facente parte dello stesso plesso) ...