Chiuso d' urgenza il ponte di Paderno d' Adda

blogo

: @matteosalvinimi ponte San Michele (Paderno d’Adda) chiuso d’urgenza venerdì sera “per pericolo”. Dopo che sono ann… - AirAdo23 : @matteosalvinimi ponte San Michele (Paderno d’Adda) chiuso d’urgenza venerdì sera “per pericolo”. Dopo che sono ann… - Orypaolo66 : RT @leggoit: Ponte Paderno d'Adda chiuso: «Lavori d'urgenza, non è sicuro» #Lombardia #Milano #Trenord - leggoit : Ponte Paderno d'Adda chiuso: «Lavori d'urgenza, non è sicuro» #Lombardia #Milano #Trenord -

(Di sabato 15 settembre 2018)ildid', nel comune di Calusco d': per ragioni di sicurezza il transito viario e ferroviario è stato sospeso lungo il viadotto che collega la provincia di Lecco a quella di Bergamo con una decisione presa ieri sera.La chiusura delè stata decretata dalla mezzanotte di ieri dopo le verifiche tecniche da parte di Rete ferroviaria italiana (Rfi) che hanno imposto di vietare la circolazione di veicoli e treni, per eseguire ulteriori accertamenti e poi lavori d'. Ildi Paterno d'resterà quindifino a data da destinarsi.Il viadotto ha più di 130 anni, li ha compiuti a febbraio scorso, e un radicale lavoro di ristrutturazione era in realtà previsto per i prossimi mesi ma le ultime verifiche hanno reso urgente l'avvio dei lavori sulattraversato ogni giorno dai treni che da Bergamo vanno a Milano via Carnate. PROSEGUI LA ...