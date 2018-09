Chiara Ferragni spegne Instagram

Chiara Ferragni - il gesto che non ti aspetti : la fashion blogger sparita dai social [VIDEO] : Che fine ha fatto Chiara Ferragni? La fashion blogger spegne il telefono e sparisce dai social: lo strano gesto dell’influencer cremonese Chiara Ferragni da quasi 24 ore non pubblica più storie e post sul suo profilo Instagram. La fashion blogger dopo aver aggiunto un video sul suo profilo ufficiale, in cui spegne il cellulare, è sparita dai social network. Pausa rigenerante per l’influencer o c’è qualcosa di più sotto? ...

Fedez e Chiara Ferragni/ “Lei è la mia medicina!” - il rapper senza maschere : “Sono diventato quello che…” : Fedez e Chiara Ferragni, il rapper milanese si confessa intervistato da Costanzo: “Lei è la mia medicina!”, il rapper senza maschere: “Sono diventato quello che…”.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:01:00 GMT)

Fedez a L'Intervista : "Chiara Ferragni? Intelligente - positiva. E' una sorta di medicina" : Maurizio Costanzo incontra il rapper Federico Lucia in arte Fedez, in esclusiva Tv lunedì, 17 settembre, in seconda serata su Canale 5, in una puntata speciale de “L’intervista”.prosegui la letturaFedez a L'Intervista: "Chiara Ferragni? Intelligente, positiva. E' una sorta di medicina" pubblicato su Gossipblog.it 15 settembre 2018 02:00.

Chiara Ferragni 'spegne' il suo profilo Instagram : Una pausa dai social che per una come lei significa molto, essendo una delle influencer più importanti del mondo. Dopo la nascita di suoi figlio e il matrimonio, Chiara ha messo sopra di tutto la sua ...

Chiara Ferragni mette il turbo al titolo di Giglio Group : Chiara Ferragni è tra le prime 10 influencer del mondo, con quasi 15 milioni di folower su Instagram. Un suo singolo post può valere una somma superiore a 10mila euro.

Giglio Group brinda in Borsa grazie al portale di Chiara Ferragni : TeleBorsa, - Giglio Group esulta a Piazza Affari, risultando sospesa per eccesso di ribasso con una variazione percentuale teorica del 17,99%. La piattaforma di e-commerce 4.0 comunica che la propria ...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Il rapper in lacrime per la moglie e il figlio Leone a cui dedica una canzone : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: il rapper in lacrime tra le parole della moglie a L'intevista e la canzone dedicata al figlio Leone mentre lei gira il documentario sulla sua vita.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:16:00 GMT)

FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ Una canzone per Leone : la foto incanta e commuove il web : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, la coppia social più invidiata dello showbiz italiano, rinuncia alla luna di miele per "colpa" degli impegni di lavoro e L’intervista con Costanzo.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Giglio group vola in Borsa grazie a Chiara Ferragni : MILANO - vola a Piazza affari il titolo di Giglio group, che segna un guadagno a doppia cifra dopo che la controllata Ibox Digital, che si occupa dello sviluppo di progetti digitali nel settore ...

Giglio Group gestirà portale Chiara Ferragni - accordo con Tbs : Milano, 13 set., askanews, - Giglio Group si aggiudica la gestione del portale di Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana divenuta una celebrity del web e le cui recenti nozze con il cantante ...

