Chiara Ferragni | il gesto che non ti aspetti | la fashion blogger sparita dai social

sportfair

: «Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono… - VanityFairIt : «Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono… - leggoit : Colpo di scena: Chiara Ferragni ha spento il suo profilo Instagram - _hollandisart : RT @pastaIpesto: se chiara ferragni si disattiva dai social, io mi disattivo dalla vita sia chiaro -

(Di sabato 15 settembre 2018) Che fine ha fatto? Laspegne il telefono e sparisce dai: lo stranodell’influencer cremoneseda quasi 24 ore non pubblica più storie e post sul suo profilo Instagram. Ladopo aver aggiunto un video sul suo profilo ufficiale, in cui spegne il cellulare, èdainetwork. Pausa rigenerante per l’influencer o c’è qualcosa di più sotto? Tutto regolare al contrario sul profilo del neo marito Fedez. Il rapper ha continuato infatti ad essere attivo sui, ma in queste ultime ore neanche nelle storie del cantante è apparsa. Che fine avrà fatto l’influencer più popolare d’Italia? Forse dopo il matrimonio, la bellissimaha solo bisogno di stare tra sé e sé. >>> CLICCA QUI PER VEDERE L’ULTIMO STRANO VIDEO DI...