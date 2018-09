Chi era don Pino Puglisi | il samurai di Dio

Cozze contaminate - allarme per EscheriChia Coli/ Batterio oltre i limiti nei mollusChi vivi refrigerati : Cozze contaminate, allarme per Escherichia Coli: Batterio oltre i limiti nei molluschi vivi refrigerati. A dirlo è il Rasff, sistema di allerta europeo per sicurezza alimentare(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Allo stadio "BernicChi" festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni della cooperativa la Rondine : Davvero bella la festa tra sport e impegno sociale vissuta stamattina Allo stadio comunale "Corrado Bernicchi" per la disputa del torneo di calcio a otto "QuadraMentale", organizzato per celebrare i 40 anni dall'approvazione ...

Contro i bivacChi in centro - nei negozi si venderà solo birra calda : l'ultima trovata della sindaca leghista : ROMA - Anna Maria Cisint la sindaca 'sceriffa', appellativo che le riservano le opposizioni, di Monfalcone, la cittadina giuliana ex roccaforte rossa che ospita il più importante stabilimento di ...

Mamma e figlio morti sChiacciati da un albero : la preghiera dei vigili del fuoco commuove il mondo : di Simone Pierini I vigili del fuoco in preghiera davanti alla tragedia della morte di una Mamma e del suo bambino schiacciati da un albero caduto sopra la loro casa. Un'immagine che potrebbe presto ...

Usa - l’uragano Florence genera il caos in North Carolina : 7 le vittime - approvata la diChiarazione di disastro : Sale da cinque ad almeno sette il bilancio delle vittime dell’uragano Florence, declassato a tempesta tropicale. Lo riferisce la Cnn. Sono oltre 20 mila le persone evacuate nei centri di accoglienza allestiti per l’arrivo dell’uragano declassato in tempesta tropicale che si è abbattuto ieri sulla Carolina del nord. Lo riferiscono le autorità. Donald Trump ha approvato una dichiarazione di disastro per la North Carolina. Lo ...

Meteo - ultimo weekend d'estate : dalla prossima settimana temperature in picChiata e neve sulle Alpi : #Meteo #cronaca #diretta #italia apparentemente tranquilla ma ecco un insidia https://t.co/4iFL6P05SP - IL Meteo.it, @ilMeteoit, 15 settembre 2018

Meteo - ultimo week end d'estate : dalla prossima settimana temperature in picChiata e neve sulle Alpi : #Meteo #cronaca #diretta #italia apparentemente tranquilla ma ecco un insidia https://t.co/4iFL6P05SP - IL Meteo.it , @ilMeteoit, 15 settembre 2018

"Buon primo giorno!" - il sindaco PeracChini scrive agli studenti : ... cari studenti, è giunto il suono della campanella che per alcuni di voi rappresenta una nuova avventura e la scoperta di un nuovo mondo e che per altri è il proseguo di un cammino già intrapreso. Vi ...

'I Fiori all'OcChiePPo' e la Corale di Calice Chiuderanno la patronale del Calvario : Nata dalla passione che tutti i componenti hanno per la musica, ha esordito in pubblico partecipando ad alcuni tra i più recenti spettacoli, sempre più prestigiosi, organizzati dalle Scuole Medie, ...

Chi è Jean Asselborn - il ministro che ha attaccato Salvini - considerato strano anche in patria : E' uno tenace, Jean Asselborn. E' tenace nel mantenere la guida della diplomazia lussemburghese (è ministro degli Esteri dal 2004); è un tenace sportivo (è appassionato di ciclismo e a 69 anni ha affrontato più volte il leggendario Mont Ventoux oltre a farsi 2.000 chilometri in giro per la Francia) ed è un tenace anti-populista. L'ultima occasione per dimostrarlo è stato lo ...

Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni : “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante : In attesa di rivederlo sul palco di Fratelli di Crozza, in diretta dagli studi di Milano da venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE, Maurizio Crozza veste i panni del piccolo Leone Lucia Ferragni, il bambino più social del momento nato dalla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'articolo Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante proviene da Il Fatto ...

Don Pino Puglisi - Chi era il prete di Brancaccio ucciso dalla mafia : Assassinato perché toglieva i giovani dal mondo della criminalità organizzata. La confessione del mafioso che gli sparò: prima di morire mi sorrise e disse "me lo aspettavo"

Chiara Ferragni Chiude il suo profilo Instagram? / Video : "Scelta per rigenerare anima e corpo" : Chiara Ferragni si prende una pausa dai social network: dopo il Video nel quale spegne il cellulare, la fashion blogger non dà più notizie di sé su Instagram.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:51:00 GMT)

Pif ad HuffPost : "La legalità razzista di Salvini è fuffa. Oggi rivaluto Alfano - in confronto era ChurChill" : Pif ha un messaggio per il ministro dell'Interno Matteo Salvini e glielo recapita tramite HuffPost. "Io non voglio un ministro dell'Interno che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva dei sinti'. Io voglio un ministro che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva, punto!". Perché, argomenta il conduttore e attore siciliano, "nel momento in cui fai una differenza di razze, sei un razzista". Per questo chiede a Salvini di occuparsi dei ...