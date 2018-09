Manovra azzardata - pensioni e taglio delle tasse : i poChi soldi li sperpererà Luigi Di Maio : La prima Manovra del governo gialloverde si avvicina ai trenta miliardi : 12,6 per sterilizzare l' Iva, 3,5 per le spese indifferibili e il resto per finanziare le promesse elettorali dei due partiti ...

Chi era don Pino Puglisi - il "samurai di Dio" : Solo un prete. Con la forza e le bellezza che derivano dal vivere con passione e autenticità una vocazione che si interseca con le traiettorie degli uomini, ovunque si trovino. Persino quella del suo carnefice al quale ha donato il sorriso che lo ha convertito. Una storia, quella di padre Pino Puglisi, gioiosa, anche drammatica, ma piena di relazioni belle. E che inizia molto prima dei tre anni a Brancaccio dove è stato ...

Cozze contaminate - allarme per EscheriChia Coli/ Batterio oltre i limiti nei mollusChi vivi refrigerati : Cozze contaminate, allarme per Escherichia Coli: Batterio oltre i limiti nei molluschi vivi refrigerati. A dirlo è il Rasff, sistema di allerta europeo per sicurezza alimentare(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Allo stadio "BernicChi" festa tra sport e impegno sociale nel torneo "quadramentale" per celebrare i 40 anni della legge Basaglia e i 30 anni della cooperativa la Rondine : Davvero bella la festa tra sport e impegno sociale vissuta stamattina Allo stadio comunale "Corrado Bernicchi" per la disputa del torneo di calcio a otto "QuadraMentale", organizzato per celebrare i 40 anni dall'approvazione ...

Contro i bivacChi in centro - nei negozi si venderà solo birra calda : l'ultima trovata della sindaca leghista : ROMA - Anna Maria Cisint la sindaca 'sceriffa', appellativo che le riservano le opposizioni, di Monfalcone, la cittadina giuliana ex roccaforte rossa che ospita il più importante stabilimento di ...

Mamma e figlio morti sChiacciati da un albero : la preghiera dei vigili del fuoco commuove il mondo : di Simone Pierini I vigili del fuoco in preghiera davanti alla tragedia della morte di una Mamma e del suo bambino schiacciati da un albero caduto sopra la loro casa. Un'immagine che potrebbe presto ...

Usa - l’uragano Florence genera il caos in North Carolina : 7 le vittime - approvata la diChiarazione di disastro : Sale da cinque ad almeno sette il bilancio delle vittime dell’uragano Florence, declassato a tempesta tropicale. Lo riferisce la Cnn. Sono oltre 20 mila le persone evacuate nei centri di accoglienza allestiti per l’arrivo dell’uragano declassato in tempesta tropicale che si è abbattuto ieri sulla Carolina del nord. Lo riferiscono le autorità. Donald Trump ha approvato una dichiarazione di disastro per la North Carolina. Lo ...

Meteo - ultimo weekend d'estate : dalla prossima settimana temperature in picChiata e neve sulle Alpi : #Meteo #cronaca #diretta #italia apparentemente tranquilla ma ecco un insidia https://t.co/4iFL6P05SP - IL Meteo.it, @ilMeteoit, 15 settembre 2018

Meteo - ultimo week end d'estate : dalla prossima settimana temperature in picChiata e neve sulle Alpi : #Meteo #cronaca #diretta #italia apparentemente tranquilla ma ecco un insidia https://t.co/4iFL6P05SP - IL Meteo.it , @ilMeteoit, 15 settembre 2018

"Buon primo giorno!" - il sindaco PeracChini scrive agli studenti : ... cari studenti, è giunto il suono della campanella che per alcuni di voi rappresenta una nuova avventura e la scoperta di un nuovo mondo e che per altri è il proseguo di un cammino già intrapreso. Vi ...

'I Fiori all'OcChiePPo' e la Corale di Calice Chiuderanno la patronale del Calvario : Nata dalla passione che tutti i componenti hanno per la musica, ha esordito in pubblico partecipando ad alcuni tra i più recenti spettacoli, sempre più prestigiosi, organizzati dalle Scuole Medie, ...

Chi è Jean Asselborn - il ministro che ha attaccato Salvini - considerato strano anche in patria : E' uno tenace, Jean Asselborn. E' tenace nel mantenere la guida della diplomazia lussemburghese (è ministro degli Esteri dal 2004); è un tenace sportivo (è appassionato di ciclismo e a 69 anni ha affrontato più volte il leggendario Mont Ventoux oltre a farsi 2.000 chilometri in giro per la Francia) ed è un tenace anti-populista. L'ultima occasione per dimostrarlo è stato lo ...

Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni : “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante : In attesa di rivederlo sul palco di Fratelli di Crozza, in diretta dagli studi di Milano da venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE, Maurizio Crozza veste i panni del piccolo Leone Lucia Ferragni, il bambino più social del momento nato dalla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L'articolo Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni: “Cantante preferito? Sfera Ebbasta”. L’imitazione esilarante proviene da Il Fatto ...

Don Pino Puglisi - Chi era il prete di Brancaccio ucciso dalla mafia : Assassinato perché toglieva i giovani dal mondo della criminalità organizzata. La confessione del mafioso che gli sparò: prima di morire mi sorrise e disse "me lo aspettavo"