Chef Rubio contro Tommaso Paradiso Lui ha il rolex io giro in Panda

Chef Rubio contro Tommaso Paradiso : “Non c’entriamo niente : lui ha il Rolex - io giro con la Punto” : “Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c’entriamo niente l’uno con l’altro, uno ha il Rolex, io giro con la Punto“. Dai microfoni de “I Lunatici” su Radio 2, Chef Rubio risponde al leader dei The Giornalisti Tommaso Paradiso, che qualche giorno fa, a Rolling Stones, aveva fatto il suo endorsement per il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti come nuovo leader della sinistra italiana. ...

Chef Rubio contro Tommaso Paradiso : "Non c'entriamo niente l'uno con l'altro - uno ha il Rolex - io giro con la Punto" : "Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c'entriamo niente l'uno con l'altro, uno ha il Rolex, io giro con la punto". Chef Rubio ha commentato così, ai microfoni di Radio 2, le dichiarazioni rilasciate da Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti. In particolare, ha risposto a quanto sostenuto dal cantante su Zingaretti: "Ha detto che Zingaretti è una speranza per la sinistra? 'Maddeche', serve una rivoluzione, bisogna ...

Un galà per i gorilla - a Roma con Chef Rubio e Wwf : Interverranno anche alcuni nomi del mondo del giornalismo e del cinema tra cui Francesca Barra, Daniele Piervincenzi, Massimo Bagnato, Vinicio Marchioni.

WWF : il 18 settembre a Roma un evento per i gorilla con Chef Rubio : Martedì 18 settembre, nella splendida cornice del museo MAXXI di Roma, nel corso di una serata evento condotta da Camila Raznovic, verrà presentato il video realizzato e prodotto da Chef Rubio per la campagna lanciata da WWF e Chef Rubio in difesa di una delle specie più carismatiche del pianeta, il gorilla: in soli 8 anni, infatti, a causa dei bracconieri abbiamo perso il 20% della popolazione del gorilla di pianura occidentale – gorilla ...

SALVINI INDAGATO - M5S LO SCARICA “NO AL RITORNO 2ª REPUBBLICA”/ Ultime notizie - Chef Rubio “Sei imbarazzante” : SALVINI INDAGATO per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:23:00 GMT)

WWF e Chef Rubio insieme per la campagna “io sto con la natura – adotta un gorilla” : WWF e Chef Rubio lanciano oggi una nuova campagna in difesa di una delle specie più carismatiche del pianeta, il gorilla, ancora sotto scacco dei bracconieri: in soli 8 anni, infatti, abbiamo perso il 20% della popolazione del gorilla di pianura occidentale – Gorilla gorilla. L’idea nasce da un’esperienza diretta che Chef Rubio ha vissuto di recente visitando proprio uno dei tanti progetti di conservazione e difesa delle specie che il WWF ...

MATTEO SALVINI VS Chef RUBIO/ "Mangia che ti passa" : botta e risposta su Twitter : Ancora un vip contro la linea dura del ministro SALVINI. Questa volta, CHEF RUBIO viene blastato su Twitter: "Paladino dei clandestini, mangia che ti passa".(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:47:00 GMT)

Cronistoria della battaglia social tra Chef Rubio e Salvini : Roma, 28 ago., askanews, - Botta e risposta su Twitter tra Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini cuoco ex rugbista e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il casus belli è l'ex presidente della ...

Salvini contro Chef Rubio : "Questo 'Chef democratico' offende da tempo me e milioni di italiani, che per lui sono pecore e razzisti... Al paladino dei clandestini , e della Boldrini, mando un bacione: mangia che ti passa #...

Salvini contro Chef Rubio : "Paladino dei clandestini ?mangia che ti passa" : chef Rubio torna all'attacco e chi prende di mira? Matteo Salvini, il suo bersaglio preferito.Tutto è iniziato con un tweet del ministro dell'Interno, dopo che Laura Boldrini è salita a bordo della nave Diciotti. "La Boldrini è rimasta scioccata perché i passeggeri della Diciotti 'non hanno accettato il cibo'. Questa vive su un altro pianeta... Un pensiero ai milioni di italiani in condizione di povertà che quel cibo lo avrebbero accettato ...

Chef Rubio contro Salvini : “Perché capretto musulmano no - ma l’agnello cristiano sì?” : Sul capretto musulmano e sulla relativa polemica interviene anche Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, che punge il leader leghista che nella giornata di ieri aveva criticato la Cerimonia del sacrificio, festeggiata dai musulamani. L’attacco social Matteo Salvini aveva scritto e attaccato la celebrazione dai suoi profili social: “Oggi in tutta Italia i fedeli musulmani hanno celebrato la festa che prevede il sacrificio di un animale, ...

Chef Rubio critica Matteo Salvini : “Disonorevole Salvini mi spieghi perché il capretto no ma l’agnello si?” : Il leader leghista aveva criticato l’usanza di sacrificare un animale in occasione della Festa islamica del Sacrificio “Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto “musulmano” no ma l’agnello “cristiano” si? Sta facendo dell’incoerenza il suo “life motive” (nel caso non capisse neanche “Er Bestia” significa motivo conduttore) e il suo esistere. Non finisce mai ...

Salvini attacca il sacrificio del capretto musulmano. Chef Rubio : "E allora l'agnello cristiano?" : "Perché il capretto musulmano no, ma l'agnello cristiano sì?". Chef Rubio non ha perdonato a Matteo Salvini la critica alla festa di Eid Al-Adha, una delle più importanti ricorrenze dell'Islam, che ricorda il sacrificio di Abramo. E su Twitter ha espresso tutto il suo dissenso: "Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto "musulmano" no ma l'agnello "cristiano" si? Sta facendo dell'incoerenza il suo ...

Chef Rubio contro Salvini : “Perché il capretto musulmano no - ma l’agnello cristiano sì?” : “Disonorevole Matteo Salvini mi spieghi perché il capretto ‘musulmano’ no ma l’agnello ‘cristiano’ si? Sta facendo dell’incoerenza il suo ‘life motive’ (nel caso non capisse neanche ‘Er Bestia’ significa motivo conduttore) e il suo esistere. Non finisce mai di stupirmi geniaccio”. È questa la risposta di Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, al ministro dell’Interno Matteo Salvini ...