“Che barba | che noia!” Bob Sinclar gelato dalla moglie | lasciato per un motivo assurdo

caffeinamagazine

: Da italiano fa tristezza un presidente del consiglio che dopo essere sorpreso con le mani nel sacco, ammette di ave… - marcodimaio : Da italiano fa tristezza un presidente del consiglio che dopo essere sorpreso con le mani nel sacco, ammette di ave… - rogerrandazzi : Giuseppe è sempre un bel vedere. Più passano gli anni e più diventa rozzamente bello! Indossa ovviamente una camici… - FPBll : RT @PattyChanelpm: Stanca , annoiata , nervosa, stufa , sclerata , sconvolta, sfiduciata. ...che barba che noia che noia che barba .... htt… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Christian De Sica e Massimo Boldi tornano amici e sono pronti a portare in scena nuovi Cinepanettoni. Una notizia che farà felice anche Bob Sinclair. Il noto dj francese, all’anagrafe conosciuto come Christophe Le Friant, ha interpretato nel 2011 sé stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Del film ha curato la colonna sonora, intitolata ‘Bobpresenta: Vacanze di Natale a Cortina’, che è salita in classifica sino alla posizione numero 10, contenente il remix di Maracaibo e Dolce vita che, nella versione originale, erano presenti in Vacanze di Natale (1983), il primo cinepanettone della serie. Bob Sinclair, francese a tutti gli effetti, è molto amato in Italia dove trascorre gran parte del suo tempo per impegni professionali. Anche se, a dirla tutta, abiterebbe dall’altro capo del mondo: il noto ...